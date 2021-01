Bekijk hier hoeveel nieuwbouwwoningen er in jouw gemeente werden gebouwd

In Oost-Nederland zijn afgelopen jaar 7151 nieuwbouwhuizen gebouwd. Met name in de gemeenten langs het Veluwemeer werden relatief veel woningen uit de grond gestampt, zo blijkt uit gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de gemeente Elburg werden vorig jaar 226 nieuwe woningen opgeleverd, goed voor een toename van 2,4 procent aan de woningvoorraad. Daarmee is Elburg koploper in Oost-Nederland. Nunspeet (+2,3%) en Harderwijk (+2,1%) deden ook goede zaken. In Nijkerk (+0,2%), Hattem (+0,3%) en Deventer (+0,3%) werden relatief de minste nieuwbouwhuizen gebouwd.

In absolute zin verrezen vorig jaar in Zwolle de meeste huizen: 873. Buurgemeente Hattem kende met 18 nieuwbouwwoningen de kleinste toename.

Bekijk hier hoeveel nieuwbouwwoningen in Oost-Nederland erbij kwamen.

Ombouwen

In totaal zijn zijn afgelopen jaar 69.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd in Nederland. Dat is minder dan de doelstelling van 75.000 die het kabinet met de bouwsector heeft afgesproken, maar er komen waarschijnlijk nog zo’n tienduizend transformatiewoningen bij. Minister Kajsa Ollongren van Wonen telt die jaarlijks mee. Naast nieuwbouw kunnen er namelijk ook huizen bijkomen doordat bijvoorbeeld kantoorpanden omgebouwd worden tot woonhuizen. Dat gebeurde in 2019 – het meest recente jaar waarover deze cijfers beschikbaar zijn – 12,5 duizend keer.

De 69.000 opgeleverde woningen is ruim 3 procent minder dan in 2019, maar meer dan in de jaren 2010–2018. Daarmee groeide de totale woningvoorraad met 0,9 procent tot bijna 8 miljoen woningen.

Bekijk hier hoeveel woningen er in andere gemeenten in Nederland bijkwamen.

PFAS

Het statistiekbureau noemt geen oorzaak voor de daling in 2020. Vorig jaar concludeerden het economisch bureau van ABN Amro en de Rijksuniversiteit Groningen dat de nieuwbouw in 2019 stokte als gevolg van de stikstofmaatregelen van het kabinet. Daardoor kon in veel gemeenten minder worden bijgebouwd. Met name in steden en dorpen rondom natuurgebieden stonden minder huizen in stijgers. Daarnaast spelen ‘lange procedures rond de vergunningaanvraag en de sterk gestegen bouwkosten’ volgens de onderzoekers een rol. Naar de invloed van de stikstofregels op de huidige woningbouw is nog geen onderzoek gedaan.

Afspraken

Het kabinet maakte in 2018 afspraken met gemeenten, provincies, marktpartijen en corporaties om aan de stijgende woningvraag te kunnen voldoen. Die afspraken moeten ertoe leiden dat er jaarlijks gemiddeld 75 duizend woningen bijkomen. De vraag is of het woningtekort op lange termijn wel wordt ingehaald met deze aantallen.

