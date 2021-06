Bereikbaarheid Twente onder druk: dringend behoefte aan extra spoorlijn Zwolle-Enschede

„De spoorverbinding tussen Zwolle en Enschede telt nog altijd slechts één spoor. Het goederenvervoer kan al niet verder groeien. Wil je dat wel, dan gaat dat ten koste van het personenvervoer over spoor”, sombert Gerard Gerrits. De wethouder uit Hengelo is namens Twente betrokken bij de vijf regio’s die de noodklok luiden over de bereikbaarheid tussen de Randstad en Midden- en Oost-Nederland.

Uitkomst analyse

Niet alleen het spoor zou zo snel mogelijk met een extra baan uitgebreid moeten worden. Ook op de toekomst van het verkeer over water en asfalt is genoeg aan te merken, de toekomst ziet er niet goed uit. Dat blijkt uit een mobiliteitsanalyse van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Code rood

De regio’s Gooi en Vechtstreek, Amersfoort, Foodvalley (onder meer Barneveld en Nijkerk), Cleantech (Deventer, Apeldoorn) en Twente spreken in een persbericht over code rood en het luiden van de noodklok. Ze hebben hun zorgen neergelegd bij demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen en demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer. De inzet is het verkrijgen van betere verbindingen in de regio’s aan de A1.

Woon-werkverkeer

Gerrits legt uit waarom die bereikbaarheid zo belangrijk is: „Uit contacten met bedrijven weet ik dat een snelle verbinding een rol speelt bij het vinden en vasthouden van personeel. Neemt bijvoorbeeld Thales, waar jaarlijks 200 tot 250 nieuwe mensen nodig zijn. 30 tot 40 mensen vinden ze misschien bij de Universiteit Twente. De anderen moeten ze elders zien te vinden. Wanneer iemand via het spoor binnen een uur en kwartier vanuit het westen in Twente kan zijn, wordt werken bij Thales vanuit het westen een stuk aantrekkelijker. Dat wordt een ander verhaal als het meer dan twee uur duurt voor je op de plaats van bestemming bent.”

300.000 mensen

Er zijn meer argumenten, want zoals Gerrits het zegt: alles heeft met elkaar te maken. Hij doelt daarmee onder meer op het voornemen in Twente in de komende jaren 100.000 tot 150.000 woningen te bouwen. „Dan heb je het over zo’n 300.000 mensen wanneer al die huizen zijn bewoond. En daardoor worden wegen en spoor natuurlijk extra belast.”

Twentekanaal

Het nog meer benutten van waterwegen telt ook zwaar mee. Gerrits: „Door het uitdiepen en verbreden van het Twentekanaal kunnen schepen met meer inhoud ook over het kanaal varen. We hebben berekend dat je daardoor dagelijks 900 vrachtwagens minder nodig hebt op de weg.”

Met genoemde regio maakt Gerrits richting betrokken ministerie duidelijk dat het dichtslibben van de A1 voorkomen moet worden. De regio’s willen van harte meewerken aan het bedenken van oplossingen. De wethouder uit Hengelo: „Het mooie is dat vanuit Den Haag zelf is geconstateerd dat er problemen gaan ontstaan rond de A1. Daarom zeggen we: luister naar ons, wij hebben een goed verhaal.”

