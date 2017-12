Berichtje aan stagiair druppel voor breuk tussen RTV Oost en Rob Vorkink

De arbeidsrelatie tussen de Gorenaar en zijn werkgever is onwerkbaar geworden na een reeks van incidenten. De druppel die de emmer deed overlopen, was afgelopen september een kort tekstberichtje van Vorkink aan een 20-jarige stagiaire van RTV Oost waarin hij haar een 'lekker ding' noemde.

Ook Vorkinks meermalen via sociale media geuite harde kritiek op directeur/hoofdredacteur Marcel Oude Wesselink en RTV Oost, wogen voor zijn werkgever mee om contractontbinding te vragen bij de kantonrechter. Dat gebeurde nadat de partijen het niet eens werden over een vergoeding.

Die komt er alsnog, nadat kantonrechter mevrouw A. Kuipers maandag, na felle verwijten over en weer, vroeg er alsnog samen uit te komen. Vorkink vertrekt per 1 februari, is tot die tijd vrijgesteld van werk en mag zolang zijn bedrijfsauto en -mobiel gebruiken. Hij krijgt bovendien 27.500 euro bruto mee. Maar alleen als de journalist zich, op straffe van 5000 euro boete per overtreding, op geen enkele manier meer negatief uitlaat over Oost en diens werknemers, met name Oude Wesselink.