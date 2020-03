Bevrijdingstweeling uit Lochem: ‘Als ons zusje niet was geboren, waren wij er niet geweest’

,,Ik ben eigenlijk de tweede Ineke. Ik ben voor het kindje dat overleden is geboren,” vertelt Ineke. Aan tafel in het huis van Dineke zitten de tweelingzussen aan tafel. Ze zijn eeneiig, lijken op elkaar, maar ook weer niet. Ze lachen hardop, hun stemmen klinken hetzelfde. Tijdens het gesprek voert vooral Ineke het woord. Dineke vult aan. Ze praten door elkaar heen en zeggen op sommige momenten dezelfde dingen tegelijk. Hun ouders hadden in de oorlog een antiekzaak.

Volledig scherm Dineke Oosting-Pellen © Rob Voss

Volledig scherm De zussen Pellen die elkaar altijd bij hun oortje vasthielden. © Dineke en Ineke Pellen

Volledig scherm Moeder met de tweeling. © Dineke en Ineke Pellen

Volledig scherm De zussen Pellen © Dineke en Ineke Pellen

Op 1 maart was er een baby'tje in het gezin geboren, een meisje, Ineke. Maar de baby bleek ziek, het had een te stevige slokdarmspier waardoor ze haar voeding uitspuugde. Het was mobilisatie tijd, wat inhield dat tussen Zutphen Lochem en Deventer en dat tussenliggende gebied heel erg gevochten werd door de Duitsers en de Amerikanen, de Canadezen en de Engelsen. Het was een rare tijd met over en weer nog gevechten.

Het kindje was 6 weken en moest naar het ziekenhuis in Zutphen om de spier te klieven. ,,Mijn vader had al een transportfiets geleend om met het kindje in een wiegje op de fiets naar Zutphen te gaan. Maar de huisarts heeft mijn vader dat verboden. Niet alleen omdat het kindje al in een slechte conditie was, maar ook omdat er heen en weer geschoten werd en mijn vader niet levend door die vuurlinie zou heenkomen. Hij had al drie kinderen, de huisarts zei: ik verbied het je, het kindje redt het dan niet en jij ook niet en dan zit je vrouw met drie kinderen. Dat was een heel dramatisch besluit.”

Gaarkeuken

Er waren toen een zoon van 13 een dochter van 10 en nog een dochter van 4. Jan, de oudste zoon was vaak bij de Canadese soldaten. Veel jongens deden klusjes voor de Canadezen en kregen van allerlei lekkers en chocola. In Lochem hadden de Canadezen Kasteel de Cloese geconfisqueerd waar een Canadese gaarkeuken was. Jan vertelde de Canadezen van zijn zieke zusje, die vervolgens wel een manier wisten om zijn moeder via Deventer naar Zutphen te krijgen door de vuurlinie. De Canadezen kwamen mee naar huis.

Afgeblazen tocht

Maar op dat moment ontstond er een vreemde situatie. Ineke: ,,Zij boden aan mijn moeder en de baby mee te nemen. Mijn vader zag de twee Canadezen maar wilde zelf met de Canadezen en de baby mee en niet zijn vrouw. Zij zou thuis blijven bij de kinderen.” De zussen denken wel dat de Canadezen goede bedoelingen hebben gehad, dat ze hun moeder wilden meenemen omdat dat geloofwaardiger was onderweg en beter voor de baby. ,,Maar mijn vader heeft het afgeblazen. Dat heeft wel heel erg tussen mijn ouders gestaan. Mijn zusje van tien die erbij was heeft wel eens gezegd: mama was een mooie jonge vrouw, en de Canadezen maakten veel vrouwen zwanger in die tijd. Dus onze vader vertrouwde het gewoon niet.” Door die beslissing was het doodvonnis voor de baby getekend.

Volledig scherm Ineke Lohman-Pellen © Rob Voss

In de armen van de non

De zussen hebben nooit gemerkt dat er gedoe over was. Dat hun moeder het hun vader nadroeg dat hij haar weigerde te laten gaan met de doodzieke baby. Ze hadden een heel goed huwelijk. Ineke had eigenlijk vooral medelijden met haar ouders dat ze door de omstandigheden zoveel ellende moesten meemaken. ,,Mijn moeder vertelde dat het kindje in de armen van de non, de wijkverpleegster is gestorven. Ze kon het niet opbrengen dat het in haar eigen armen zou sterven. Nu denk ik wel wat een toestand is dat geweest. Als mij dat was overkomen, ik had mijn man aan de kant geschoven en alles gedaan om het kind te redden. Ik zou juist wel dat kindje in mijn armen willen hebben denk ik. Bij me willen houden. Maar dat weet je natuurlijk niet.”

Het kindje was overleden en hun moeder kon niet naar de begrafenis. De borstvoeding kolfde ze af en bracht vader naar het weeshuis. Dineke: ,,Dat vond ik zo vertederend, toen ik dat hoorde.” Ondanks dat er schaarste was heeft hun vader een wit kistje besteld. Toen kwam het kistje en was het blank hout en dus niet wit. ,,Mijn vader heeft hem teruggestuurd. Zorg dat het wit is, zei hij. Ons zusje is toen door mijn vader en zijn broer begraven. Hij is alleen in een rijtuig naar het kerkhof gegaan. Niemand was er bij. Onze moeder had heel veel verdriet. Ze heeft er ook haar hele leven last van gehad. Twee van de tien keer als mijn moeder bij mij was later had ze het er nog over. Ze wilde Ineke graag weer terugzien als ze zou overlijden.” Dineke verklaart: ,,Dat deed ze meer bij haar omdat zij de nieuwe Ineke was hè.”

Een engeltje op bed

De kleine Ineke heeft ook opgebaard gelegen op het bed van hun ouders. Dat zag er heel mooi uit. Hun zusje, toen elf vertelde aan iedereen dat ze een engeltje in huis hadden. ,,Ze was zo trots als een aap. Iedere dag lagen er verse bloemetjes bij. Mijn ouders gingen emoties niet uit de weg.” Daarna stortte hun moeder in. Elke dag liep ze naar het kerkhof. De dokter was bang dat ze eraan onderdoor zou gaan, ze moest maar snel weer een nieuw kind krijgen. ,,Wij zijn met de bevrijding verwekt. Onze vader zou water nog laten aanbranden, dat was totaal geen huisman. Maar hij heeft ons als enige de fles gegeven.”

Volledig scherm Het grafje van Ineke Pellen. © Dineke en Ineke Pellen

Dat ze Ineke ook Ineke hebben genoemd was gewoon in die tijd, als er kinderen overleden werd je ernaar vernoemd. ,,Maar voor mij was het wel raar. Ik heb wel heel vaak het gevoel gehad dat ik voor mijn eigen graf heb lopen zingen en bidden.”

Volledig scherm Geboortekaartje van de zussen Pellen © Dineke en Ineke Pellen

De tweeling was enorm welkom. Iedereen vond het geweldig. Dineke: ,,Ineke was het geschenk en ik was het cadeautje. Wij zagen er heel leuk uit met strikjes en krulletjes, mijn moeder kleedde ons altijd leuk aan. Heel Lochem kende ons, we gingen op de foto met iedereen. Ook als we weer terugkwamen op latere leeftijd vroegen mensen meteen naar ons.”

Volledig scherm Dineke met Ineke op haar schouders. © Dineke en Ineke Pellen

Toen ze tussen de 6 en 10 jaar waren speelden ze buiten en kwamen dan langs het kerkhof. ,,We gingen dan bij ons zusje langs om een Weesgegroetje te bidden en dag zeggen.,,Wij gaan spelen, riepen we dan.” Als het 1 maart was wisten ze dat ze bij hun ouders uit de buurt moesten blijven. Dat was de dag dat Ineke geboren was en dan hadden ze toch extra veel verdriet. Dat voelden ze dat ze daar mee bezig waren. ,,Bij een andere familie was een paar maanden later ook een kindje ziek, toen zei dat jongetje uit dat gezin tegen zijn moeder: ,,Mama daar moet je niet verdrietig over zijn want bij de familie Pellen is er ook een kindje een engeltje geworden en toen hebben ze er twee voor in de plaats gekregen.”

Volledig scherm Ineke en Dineke © Dineke en Ineke Pellen

Een breuk van een paar jaar

Zelf heeft Dineke door die hele oorlogsgeschiedenis bedacht dat ze nooit bij een geloof wilde horen. Ze hebben ook beiden moeten zoeken naar hun eigen identiteit. Dineke was meer de aardse, en Ineke de wat spirituele van de twee. Er was een tijd dat ze elkaar totaal niet begrepen. Dineke was een feministe en Dolle mina, ze wilde niets weten van het zweverige gedoe van haar zus. De mannen kwamen in hun leven, ze kregen allebei twee kinderen en er volgde een periode dat ze even geen contact hadden. Een tijdelijke breuk van een paar jaar. Ineke:,,We waren tussen de veertig en vijftig. We hebben elkaar met rust gelaten. Maar ik wist wel dat het weer goed zou komen. Je denkt dat je niets doet, maar je wordt jezelf. Voor ons was het nodig. We zijn elkaar respectvoller weer tegengekomen.”

Volledig scherm De zussen Pellen met hun eigen kinderen. © Dineke en Ineke Pellen

Toen ze vijftig werden, kwam het weer goed. Ze zijn terug naar Lochem gegaan en hebben daar hun verjaardag gevierd. Die dag gingen ze naar het kerkhof, naar het graf van hun zusje Ineke, midden in de winter. Ze hielden het grafje bij voor hun moeder, met bloemetjes en steentjes. Maar ook een beetje voor henzelf. Als een kind binnen negen maanden na een ander kind geboren wordt noem je dat een Ierse tweeling. Ineke en de tweeling zijn binnen negen maanden geboren, ergens waren ze misschien wel een drieling. Ze heeft er altijd bij gehoord, zeggen de zussen. ,,Het was heel fijn dat we juist daar aan haar grafje in vrede stonden. Als zij niet was geboren, waren wij er niet geweest.”

Volledig scherm Het gedicht dat de zoon van Dineke schreef © Dineke Oosting-Pellen