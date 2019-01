Biblebelt verscheurd over Nashville-verklaring: ‘Het is bijna een oorlogsverklaring’

De Nashville-verklaring over hoe christenen seksualiteit zouden moeten beleven, verscheurt protestants-christelijk Nederland en met name reformatorische en evangelische kringen op de Veluwe en in de Kop van Overijssel. ,,Het gaat om het belang van het huwelijk zoals door God ingesteld”, vindt predikant Rini van Reenen uit Oldebroek, voorstander. ,,Een import van polarisatie”, stelt de Apeldoornse dominee en EO-voorzitter Willem Smouter, tegenstander.

Het document is in Nederland ondertekend door enkele honderden vertegenwoordigers uit met name streng-christelijke hoek. Onder hen zijn veel Veluwse predikanten en SGP-politici als Kees van der Staaij. Zij steunen de verklaring dat het huwelijk door God is bedoeld als een ‘levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’. Homoseksuele relaties en ‘transgenderisme’ wijzen de opstellers en ondertekenaars expliciet af.

De Oldebroekse predikant Rini van Reenen, een van de mensen die de oorspronkelijk Amerikaanse verklaring van een Nederlandse versie heeft voorzien, beaamt dat nu iets zichtbaar wordt wat al langer onder het oppervlak broeide. ,,Met deze verklaring onderstrepen wij het belang van het huwelijk zoals door God ingesteld.’’

Van Reenen zegt met lede ogen aan te zien hoe het huwelijk en gezinsleven onder druk staan in de moderne samenleving, waarin steeds meer ruimte is voor alternatieve vormen van seksualiteit. Dat het document een wig drijft tussen ondertekenaars en tegenstanders in christelijk Nederland, en daarbuiten, rekent hij zichzelf niet aan. ,,Die scheur ontstaat omdat mensen afwijken van de klassieke lijn.’’

Dominee René Reuver, voorman van de meer gematigde Protestantse Kerk Nederland (PKN), betreurt de verklaring. Die is volgens hem niet dienstbaar aan het gesprek in de kerk over gender en seksualiteit. De Apeldoornse predikant Willem Smouter (Nederlands Gereformeerde Kerk), tevens voorzitter van de EO, veroordeelde de verklaring als ‘import van polarisatie’.

Oorlogsverklaring