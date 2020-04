Blijdschap in Dalfsen en Vaassen door corona-boodschap Rutte, irritatie in Dronten: zó reageert Oost-Nederland

De scholen en sportclubs gaan voor een deel open, maar de horeca en verzorgingshuizen blijven ook de komende tijd gesloten. Dat was de boodschap van premier Rutte vanavond op een persconferentie over de coronamaatregelen. In Oost-Nederland is de stemming wisselend. Er is teleurstelling over het uitblijven van een verdere versoepeling, irritatie, maar ook begrip voor de afweging van het kabinet.

Dat de scholen voor een deel open zouden gaan, lekte de afgelopen dagen al uit. Het gaat om basisscholen, waarbij leerlingen straks voor de helft van de tijd op school te vinden zullen zijn. Ook in het speciaal onderwijs en de kinderopvang worden coronamaatregelen versoepeld. Juf Marije Ruijter van basisschool Het Avontuur in Dalfsen is blij met de stap van het kabinet. ,,De kinderen staan te springen.” Maar aan de andere kant brengt dit besluit ook meteen veel vragen met zich mee. Wat mag straks wel en wat mag niet?

Bij de familie Strijk in Vaassen zijn ze blij met de versoepeling. Dochter Noa (11) mag na een periode verplicht thuiszitten namelijk weer de echte schoolbanken in. ,,Ze doet het hartstikke goed thuis, maar ze mist gewoon haar vriendinnetjes.”

Kappers blijven dicht

In tegenstelling tot de basisscholen zullen de kapperszaken hun deuren ook de komende tijd nog dicht moeten houden. Balen, zegt kapster Marieke Ruijvekamp uit Deventer. Zij verwacht grote drukte als ze over een paar weken misschien toch weer open mogen. ,,Iedereen loopt één kapsel achter. Dat worden er straks misschien wel twee.”

Volledig scherm De familie Strijk uit Vaassen is blij met de versoepelde maatregelen voor basisscholen. Dochter Noa mag wel naar school. © Matthieu Strijk

Ouderen blijven binnen

En ook voor de ouderenzorg verandert er niks. Waar er eerst werd gedacht dat er misschien toch bezoek zou mogen komen, zette de minister-president daar vanavond een streep door. Heel goed, zegt Lucia van Geel (82), die in een verzorgingshuis in Emmeloord woont. ,,Ik moet er niet aan denken dat die deur zomaar weer open gaat.”

Bij WZU Veluwe denken ze intussen na om ouderen de komende periode meer vrijheden te geven, maar dan wel intern. Want ook daar zal er voor bewoners nu weinig veranderen tot eind mei. ,,Natuurlijk hoop je dat we zo snel mogelijk open kunnen gaan en dat familie hun naasten kunnen bezoeken. Maar ik zie ook dat er nog te veel besmettingen in deze regio zijn", zegt bestuurder Wim Martens.

Volledig scherm Lucia van Geel uit Emmeloord vindt het verstandig dat de coronamaatregelen voor verzorgingshuizen blijven gelden. © Eigen foto

Horeca ‘vergeten’

Waar er in de ouderenzorg nog begrip is voor de beslissing om maatregelen te verlengen, is er bij horecaondernemer Liesbeth Pruim uit Dronten vooral irritatie over premier Rutte en zijn persconferentie. ,,Over horeca is het niet gegaan, terwijl dat niet misstaan had. Blijkbaar zit er een lading op.” Pruim vreest grote economische schade.

Toch weer sporten

In de sportwereld is een deel tevreden en een deel niet. Kinderen tot en met 12 jaar mogen straks weer op de club sporten, weliswaar in aangepaste vorm. Verrassend, zegt voorzitter Marcel Sligter van voetbalclub WSV uit Apeldoorn.

In een andere tak van sport zijn ze minder blij: de sportscholen. Die zijn dicht en blijven dat. Maar intussen werken ze al toe naar het moment waarop ze wél weer open mogen, bijvoorbeeld in Deventer. ,,,Natuurlijk is het voor mij en de klanten nu teleurstellend, maar we moeten nog even volhouden.”

Lege agenda

En wat moeten al die mensen doen die nu noodgedwongen thuiszitten? Nou, stoom afblazen tijdens een festival zit er niet in. Die vallen namelijk ook onder het verbod op evenementen tot 1 september. De Sallandse rockband Bökkers ziet alle optredens uit de agenda verdwijnen en de afscheidstournee in het water vallen. ,,Maar ik hoop nog steeds dat we in het najaar nog een soort van afscheidstournee kunnen doen", zegt frontman Hendrik Jan Bökkers.