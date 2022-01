BNNVARA zendt docu over Sticks uit: ‘Er is genoeg gebeurd, ik heb een turbulente tijd achter de rug’

Typhoon krijgt bezoekers (bijna) aan het dansen in museum de Fundatie in Zwolle op de zaterdagavond

Groei als mens

Die twee jaar waarin de Zwollenaar door Van Camerijk is gevolgd, is volgens BNNVARA een periode geworden waarin Sticks zijn ‘imposante oeuvre, met vier nieuwe projecten, op indrukwekkende wijze uitbouwt’.

En: ‘Je ziet zijn groei van als mens en zijn zoektocht naar manieren om daar middels nieuwe muziek uiting aan te geven. Een proces dat gepaard gaat met pijn en angsten, maar Sticks is volhardend. Hij blijft muziek maken om anderen te inspireren en hij gelooft er heilig in. Vandaar de titel Sticks - Het Mooiste Komt Nu. ’

De artiest zegt zelf over de periode waarin hij werd gevolgd (waarin corona een grauwsluier wierp over de sector waarin de artiest werkzaam is): ,,Ik weet niet of dit de goede periode was om mij te volgen.’’ Maar ook: ,,Er is genoeg gebeurd.’’