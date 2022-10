Boer Hop schrikt zich rot als in 1871 een gasballon op zijn weiland landt: ‘Oorlogsvlucht’ eindigt in Hierden

Liveblog Heino stelt teleur, blijdschap en vooral opluchting bij Rohda Raalte en beloning blijft uit voor Alcides

Rohda Raalte kroonde zich een paar maanden geleden op overtuigende wijze tot kampioen van de eerste klasse E en dus wordt er veel van de ploeg verwacht in de Vierde divisie. De eerste zege is na drie wedstrijden in ieder geval een feit. Heino beleefde daarentegen een teleurstellende middag, terwijl Alcides naliet zichzelf te belonen. In de KNVB Districtsbeker was vooral Warnsveldse Boys uitstekend op dreef.

11 september