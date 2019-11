Boeren opgeroepen om ‘spierballen’ te laten zien: actie met trekkers langs opritten snelwegen

In de oproep die rondgaat roept Farmers Defence Force letterlijk op om de spierballen te tonen. ‘Show them the muscles', staat in het bericht waarin de boeren oproepen tot actie. Bedoeling is dat boeren met trekkers en vlaggen langs de opritten van de snelwegen gaan staan, dus niet op de opritten.

De actie is bedoeld als steun aan de onderhandelaars, maar ook als waarschuwing aan de minister, zegt FDF-woordvoerder Mischa Bouwer, nertsenfokker in Gelderland. ,,Mocht nou in het ergste geval blijken dat ze helemaal niks gaan doen met het plan wat we hebben ingediend, dan kunnen we eventueel in één keer schakelen en nadere actie voeren.”

Wat die dan inhoudt laat hij in het midden. De actie is ook om druk te zetten op de onderhandelingen. Bouwer: ,,Het klinkt serieus, maar het moet een beetje als een grijze wolk boven het gesprek hangen.”

Eigen plannen

Dertien boerenorganisaties, verenigd in het Landbouw Collectief, presenteerden vorige week in Den Haag een eigen pakket maatregelen om de stikstofcrisis te bezweren. Bouwer: ,,Dat moeten ze serieus nemen. Als de politiek zo'n plan moet opstellen zijn ze er drie jaar mee bezig, wij hebben het in drie weken gedaan. We willen serieus genomen worden.”

Animo

De actiebereidheid is ook na meerdere acties de laatste maanden in de agrarische sector nog groot genoeg, zegt Bouwer. ,,Bij ons is het even rustig geweest, dus ik denk dat de mensen nou wel weer bereid zijn om wat te doen.”

Animo om langs de snelweg te gaan staat is er dus genoeg, zegt hij. ,,Wij zorgen echt wel dat er staat wat er moet staan. Dat is allemaal per regio gecoördineerd. Dus dat is geen probleem.”