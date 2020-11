Boeren protesteren tegen plannen overheid: ‘We zien een serieuze bedreiging’

Boeren uit de regio hebben zich verzameld in Den Haag voor een nieuwe actie. Naar schatting protesteren vandaag tussen de duizend en tweeduizend boeren tegen de Omgevingswet. Een brief aan de koning moet de toekomst van de boeren veilig stellen. Zij vrezen nu voor hun bestaansrecht.

Verschillende groepen boeren zijn vandaag in alle vroegte vertrokken richting Den Haag. Ook Willeam Schoonhoven uit Beemte-Broekland zat om 03.00 uur achter het stuur. Samen met een groep met boeren uit onder meer Bathmen, Wierden en Apeldoorn reden ze zes uur lang naar Den Haag om daar te gaan demonstreren tegen de plannen voor de Omgevingswet. ,,We zien daar een serieuze bedreiging in voor ons als boeren”, duidt Schoonhoven.

Brief voor de koning

Het oorspronkelijk plan was om bij paleis Huis ten Bosch een brief te overhandigen aan de koning, maar de gemeente Den Haag liet weten dat dit niet mag. Schoonhoven heeft daarom net als vele boeren zijn tractor geparkeerd bij de Benoordenhoutseweg. ,,We kunnen vanaf hier niet verder”, schetst Schoonhoven. De ME en politie hebben de route geblokkeerd.”

Vanaf deze locatie gaat de groep actievoerders naar het Koekamp, waar zij wel welkom zijn. Met de brief wordt gevraagd om de Omgevingswet aan de Grondwet te toetsen. Met de huidige plannen is het mogelijk dat wanneer de overheid natuur of woningbouw wil bevorderen, het boeren mag opkopen of kan dwingen om te stoppen. ,,Dat vinden wij onacceptabel”, stelt Schoonhoven. ,,Dan zouden we onteigend kunnen worden door een omgevingswet.” Een ‘koninklijk’ protest moet de plannen tegenhouden, nu het nog niet officieel vastligt.

Poll Ik sta achter het boerenprotest Ja, de boeren moeten gehoord worden en een protest is de enige manier

Nee, de boeren gaan te ver tijdens de protesten

Ja, maar de boeren moeten zich wel beter aan de regels houden die voorafgaand zijn gemaakt

Nee, de boeren gaan te ver tijdens de protesten (11%)

Ja, maar de boeren moeten zich wel beter aan de regels houden die voorafgaand zijn gemaakt (12%)

Kritiek op boeren

Hoewel de boeren geloven in het doel, zijn veel mensen het niet eens met de middelen. Dat de boeren weer protesteren met veel getoeter en bombarie valt niet bij iedereen goed. Schoonhoven begrijpt dat niet. ,,Als wij opkomen op ons bestaansrecht, dan hebben wij een hele goede zaak. Zij zouden zich daar eens in moeten verdiepen.” Om te voorkomen dat het uit de hand gaat lopen is er vroeg al veel politie op de been. Tot op heden is het nog rustig. ,,We proberen ons koninklijk op te stellen”, aldus Schoonhoven. We willen onze zorgen uiten, niet onze boosheid.”

FarmerFriendly

Nadat de brief is overhandigd aan de koning gaan de boeren in de middag met een defilé langs de koning naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). In Leidschendam presenteren de actievoerders daar het initiatief FarmerFriendly. Dit dient als een keurmerk waarmee supermarkten aan hun klanten laten zien dat zij de boeren een eerlijke prijs geven. ,,Een Max Havelaar voor boeren”, omschrijft Schoonhoven.

Volledig scherm Boeren onderweg naar Den Haag. © Willeam Schoonhoven