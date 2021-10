Bonje in boerenland: bedrijven en boerenclub achter plan voor 1 miljoen huizen blazen eigen organisatie op

AgriNL bracht dinsdag in paginagrote krantenadvertenties naar buiten dat er een plan was bedacht om grond te herverdelen die vrij komt als boerenbedrijven stoppen of worden uitgekocht omdat ze te veel stikstof uitstoten.



De meeste grond zou hergebruikt kunnen worden door boeren of worden ingericht als natuurgebied. Maar er zou ook 20.000 hectare gebruikt kunnen worden voor de bouw van in totaal 1 miljoen huizen.