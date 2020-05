Bootcampdocente Miranda mag het veld weer op, maar ‘we nemen de ruimte’

Wat heb je wel kunnen doen de afgelopen twee maanden?

,,Het bootcampen lag helemaal stil vanaf half maart. Contact onderling tussen groepssporters bleek al snel niet verstandig dus heb ik alles stil gelegd. Maar meteen ben ik online doorgegaan, met iedere klant heb ik contact gehad om met het programma Houseparty toch een groepsles te kunnen geven waar iedereen tegelijk aan kan deelnemen. Dus met een telefoon of laptop kon ik toch lesgeven. Aan het begin was het wat ongemakkelijk omdat ik moest uitleggen hoe het werkte, maar op een gegeven moment liep het prima en waren de reacties heel positief. Zo kon iedereen toch fit blijven. En wat ik belangrijk vind is dat ik ‘live’ contact met de mensen had. Ik maakte geen filmpje, maar kon zien of mensen de oefeningen goed uitvoerden en kon feedback geven. Zat ik nadat ik iets had voorgedaan met mijn neus voor de camera om de klanten te bekijken.”

Welke maatregelen heb je moeten nemen om nu wel te kunnen starten?

,,Nu we weer met een groepje naar buiten kunnen hebben we niet heel veel moeten aanpassen, veel verantwoordelijkheid ligt bij de sporters zelf. Ik neem alleen veel ruimte bij de oefeningen, stel van te voren vragen over de gezondheid, want bij klachten mag je niet mee sporten. Ik ben heel alert en scherp op die zaken. Maar het is vooral heerlijk om weer samen buiten te mogen sporten.”

Miranda begeleidt sporters.

Hoe groot waren de zorgen?

,,Financieel niet zo heel groot, want naast bootcampinstructrice ben ik ook personal trainer en geef ik voedingsadviezen. Die adviezen waren ook heel belangrijk in coronatijden waar veel mensen wat kilootjes aankwamen. De basis is goed, veel kon wel doorgaan en alles gebeurde buiten. En daar mocht dan weer veel zolang je afstand houdt. Aan de andere kant is dit wel de tijd dat ik altijd veel nieuwe klanten trek, mensen gaan in maart en april weer naar buiten, lekker sporten. Willen aan de slag met zichzelf. En die klanten zag ik nu natuurlijk niet. Ik hoop dat dat nu wel weer gaat gebeuren.”

Hoe zie je de toekomst?