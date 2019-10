,,Je komt er nog wel achter, hoe het echt zit,” glimlacht Annemieke van Straaten. Ik ben in Spanje, om te kijken bij ‘onze’ paarden uit de Oostvaardersplassen. Zo’n 29 koniks zijn in maart naar een natuurpark vlakbij Burgos vervoerd. Het toeval wil dat Annemieke ook in Spanje is. Aan de bar in ons hotel scrollen haar roze laknagels rusteloos over haar telefoon. 21 uur schermtijd, elke dag weer, zucht ze. De Oostvaardersplassen hebben de blondine inmiddels fulltime in de greep. ,,Ik kom hier niet om te huilen over paardjes hè, ik ben geen Penny meisje. Ik ben bezig met iets groters.”

Het is dankzij Annemieke dat het leed van de paarden in de Oostvaardersplassen in 2018 echt op de kaart kwam, maar zelf neemt ze daar de credits niet voor. “Ik doe mijn huiswerk. Ik doe wat jullie journalisten moeten doen.” Alles over de Oostvaardersplassen heeft ze openbaar weten te krijgen. Ook ik las die documenten. Dagen zat ze in het archief van Lelystad en Den Haag.

Ze ziet een groot complot van mensen die ‘Afrikaatje’ willen spelen over de rug van dieren. “Denk je echt dat die wolf op de Veluwe zomaar kwam aanlopen? Ik praat met iedereen, met alle politieke partijen. De grazers moeten uit de Oostvaardersplassen, dat is mijn missie.” Ze vond gehoor bij Forum voor Democratie. Thierry heeft zich volgens haar verdiept in de dossiers. ,,Staatsbosbeheer liegt, politici liegen. Waarom duurt het al zo lang in de Oostvaardersplassen? Waarom is de NVWA niet onafhankelijk?” Ze is ervan overtuigd dat het gaat om grote sommen Europese subsidies.

Maar boswachters rijden toch niet in Porsches, vraag ik. Zeg dan eens, leg me eens uit hoe het zit. Ze zucht en zegt dat ik denk dat ze gek is. Leg het uit dan, zeg ik weer. Ze noemt namen van mensen die ik maar eens moet Googlen, laat een filmpje zien van een boswachter die nogal hard de vangkraal in rijdt. ,,Waarom doet ie dat als hij zegt dat ze rust nodig hebben? Waarom liegen ze over de beschutting die de paarden hebben? Die beesten staan daar alsnog te lijden!”

Ik zeg dat ik de paarden pas nog bekeken heb in de Oostvaardersplassen. Dat de boswachter zei dat ze wel degelijk beschutting hadden. ,,Oh, en dat geloof jij? Ze vertellen allemaal sprookjes.” Ze schudt haar hoofd. ,,Je komt er nog wel achter, hoe het echt zit.”