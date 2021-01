Bouw verwacht een goed jaar ‘maar de woningnood gaan we niet oplossen’

Nederland heeft een bouwopgave van 100.000 nieuwbouwhuizen per jaar, maar ‘als we er 250.000 zouden neerzetten, raakten we die ook kwijt', zegt voorzitter Hans van Norel van Bouwend Nederland Regio Oost. ,,De nood is heel hoog. En dat zal voorlopig ook zo blijven. In 2021 gaan we dat niet oplossen. Zelfs die 100.000 woningen per jaar gaan we niet halen.”