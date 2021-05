Ziekenhuizen in regio staan klaar om te prikken, maar het wordt nog een hele puzzel

KAMPS DOET RECHT Zó steel je een tijd­schrift. Of een kurkentrek­ker. Maar ja, deze keer werd de zwangere winkeldief betrapt

6 mei Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over stelen bij AH en het wegnemen van een snorfiets.