Huisarts uit Nagele die de Poolse Marcin(44) behandelde: ‘Ik heb naar eer en geweten gehandeld’

Waarom werd Wosztyl niet meteen naar de eerste hulp gebracht? Hoe kon het bijna zo mis zijn gegaan? De huisarts Gadellaa uit Nagele heeft een inschatting gemaakt. In het ziekenhuis in Lelystad constateerden ze dat hij zijn onderbenen kwijt zou zijn geweest als hij geluisterd had naar het advies tot maandag te wachten. ,,Natuurlijk kreeg ik een knoop in mijn maag toen ik het uiteindelijke verhaal in de krant las,” zegt huisarts Co Gadellaa uit Nagele. ,,Vooral doordat er enorm veel gal over mij wordt uitgespuwd, veel onwaarheden worden verteld waar ik mij niet tegen kan verdedigen.”