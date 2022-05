Bradley slaat eerst ex-vriendin in gezicht en zwaait daarna met een mes: ‘Kon het me niet eerder herinneren’

Het was de warmste dag van juni vorig jaar. Die 17de zaten tientallen jongeren tot in de kleine uurtjes te barbecuen op een van de grasvelden van park De Wezenlanden toen Bradley D. (19) uit frustratie zijn ex-vriendin neersloeg. De jonge vrouw verklaarde later dat ze meerdere vuistslagen in haar gezicht kreeg. Een raakte haar oogkas en ze vreest tot op de dag van vandaag dat haar zicht vertroebeld raakt. Een man maakte hier een opmerking over. Iets in de trant van ‘durf je wel tegen een vrouw’. Hij en D. kennen elkaar. Niet veel later vreesde diezelfde man voor zijn leven toen hij in het park drie steekwonden opliep. Nam D. wraak op hem?