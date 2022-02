Brandweerkorpsen in Oost-Nederland: 'Het is wel extreem om drie stormen in een paar dagen tijd te hebben’

Drie dagen storm. Houdt de brandweer in de regio Oost-Nederland het nog wel vol? Brandweerkorpsen hebben minder bezetting vanwege het coronavirus en op den duur speelt moeheid door de vele inzetten ook parten. ,,We reageren alleen nog maar op acute meldingen voor mens en dier”, is er voornamelijk te horen van woordvoerders van de Veiligheidsregio’s Noord- en Oost Gelderland, Flevoland en IJsselland.

Hoe groot is de drukte nu voor de korpsen?

Jan Hannenberg, woordvoerder van de regio IJsselland: ,,We werken op dit moment met een ander protocol en pakken alleen iets wat hoogst noodzakelijk is op. Op die manier kunnen we de brandweerlieden om de zes uur aflossen. In het ene gebied zal het drukker zijn dan in een andere gebied. Als het ergens rustig is, dan sturen we collega’s door naar andere gebieden. Vooral voor de meldkamer willen we inwoners oproepen om alleen 112 te bellen als dat noodzakelijk is. Doordat mensen zoveel bellen, kan een spoedmelding ergens blijven ‘hangen’ en moet een melder die met spoed een brandweer nodig heeft lang wachten, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Ik denk dat 80 procent van de nu binnenkomende meldingen ook door een gemeente of woningstichting afgehandeld kunnen worden.”

Mark Bosma, woordvoerder van de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland: ,,De exacte aantallen weet ik niet, maar gisterochtend kregen we al 300 meldingen voor onze twee regio’s waarin we actief zijn. Als je kijkt naar wat er gealarmeerd is, is hooguit een derde van die meldingen voor de brandweer en dan is het nog de vraag of het terecht is dat de brandweer wordt gealarmeerd.”

Andrea van der Woude, woordvoerster voor veiligheidsregio Flevoland: ,,We hebben al een aantal keer op onze social mediakanalen een bericht uitgestuurd dat mensen alleen mogen bellen met acute 112 meldingen. Het zou voor ons ideaal zijn als mensen van tevoren een afweging maken of een melding levensbedreigend is, of dat er met spoed de brandweer nodig is. We merken dat inwoners van Flevoland dat best lastig vinden.”

Met wat voor meldingen bellen mensen voornamelijk?

Hannenberg: ,,Wij als brandweer zijn er voor als er grote takken gevaarlijk over een pad of de openbare weg hangen, of als er een stuk gevel los dreigt te raken op een openbare weg of bij instortingsgevaar. Maar mensen hoeven niet 112 te bellen voor een boomgaard waar bomen zijn afgeknapt door de storm, of voor dakpannen die los liggen op een huis.. Wij moeten eerst andere meldingen afwerken en veel meldingen zijn voor de eigenaren zelf als het privéterrein betreft of voor een woningstichting.‘’

Bosma: ,,Wat je heel erg veel hoort is dat de meldkamer gebeld wordt door mensen met meldingen die niet voor de brandweer zijn. Je kunt als er iets gebeurt altijd jezelf afvragen: levert het gevaar op? Dan is het voor de brandweer. Ligt er een boom in je tuin, dan kan er hulp gevraagd worden aan een andere partij, want die boom blijft wel liggen. Er wordt gebeld door aannemers omdat ze assistentie willen bij bijvoorbeeld het aanbrengen van een dekzeil op een dak, maar daar kan de brandweer niet voor komen, omdat er zoveel urgentere hulpvragen open staan. Veel belletjes komen voor klussen die de inwoner, de burger en het bedrijfsleven zelf op moeten pakken.”

Hoe komt het dat mensen met niet acute gevallen bellen?

Hanneberg: ,,Mensen weten niet wie ze moeten bellen bij stormschade. De gemeenten zijn gewoon bereikbaar en ook zij kunnen mankracht inzetten om omgevallen bomen of overhangende takken weg te krijgen. Wie het nummer van een gemeente belt met stormschade, kan altijd doorgeschakeld worden. Tijdens de stormen worden sowieso extra gemeentewerkers ingezet om de schade te verhelpen. En als het schade aan een huurwoning betreft, kan een verhuurder of woningstichting gebeld worden.”

Bosma: ,,Het is lastig voor burgers om goed te kunnen duiden waarvoor ze de brandweer kunnen bellen. Als er een dakpan scheef op je dak ligt, kun je daar een aannemer voor bellen of het zelf doen. Maar als er een dakpan net gevaarlijk boven een voetgangerspad ligt, dan is het wel een klus voor de brandweer. Inwoners moeten echt zelf aan de slag met die vragen, al staan we iedereen te woord, we doen wel een appel op zelfredzaamheid van de mensen, zodat de 112 meldingen beschikbaar blijven voor noodsituaties.”

Drie dagen storm, houdt de brandweer het nog vol?

Hannenberg: ,,Het is momenteel binnen veiligheidsregio IJsselland alle hens aan dek binnen de kazernes en veel meldingen worden lokaal afgehandeld. Meldingen van de meldkamer gaan rechtstreeks door naar de desbetreffende kazernes in gemeenten en die sturen de auto’s aan. Afgelopen vrijdag hebben we in de storm Eunice met vijf auto’s gereden. Zowat alles wat inzetbaar is, wordt ingezet. Zowel vrijwilligers als beroepskrachten gaan naar de kazerne toe als er een melding komt. In Zwolle en Deventer hebben we een beroepskorps, maar daar worden ook vrijwilligers voor opgeroepen. De bezetting is minder vanwege het coronavirus, maar het valt nog mee, we kunnen de druk aan. We hebben nog niet zodanige tekorten dat we elders hulp in moeten roepen. Het is nog te behappen, maar je kunt je voorstellen dat als je een hele avond door werkt, je de volgende dag echt aan rust toe bent. Als het even kan sturen we een ploeg naar huis om voldoende uit te rusten zodat ze later een nieuwe ploeg kunnen aflossen.”

Bosma: ,,Het is afwachten wat er vanavond en morgen in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland gaat gebeuren, de beroepskrachten zitten in een rooster en zij draaien hun rooster. De vrijwillige brandweerlieden vinden dit soort dagen over het algemeen bijna leuk en interessant om te werken, omdat je echt bezig bent met je vak en je helpt de burger en die hulp is ook echt welkom. Maar gaat het echt lang duren, dan moet je echt aandacht voor je mensen hebben. Er moeten afspraken komen wie er wanneer opkomt bij welke uitruk. Die afwisseling is bij de posten zelf geregeld, daar hoeven wij als veiligheidsregio niks voor te organiseren. We hebben nog geen signalen gekregen dat het te veel wordt, maar we hebben er wel wel aandacht voor. We gaan ook voor vannacht kijken wat er op ons afkomt.”

Van der Woude: ,,Als ik naar afgelopen vrijdagavond kijk, dan zijn het allemaal prio2-meldingen waar we in de veiligheidsregio Flevoland naartoe gingen, Dat zijn allemaal meldingen, maar zonder zwaailichten en sirene, dus met minder spoed. We zijn vrijdagavond met 150 collega’s op de weg geweest, dat is een behoorlijk aantal. Het is wel extreem om drie stormen in een paar dagen tijd te hebben. We gaan zien en meemaken hoe we vanavond en morgen door komen. De verwachting is dat het aantal meldingen weer oploopt, maar we verwachten dat de korpsen het aankunnen. Afgelopen vrijdag hebben we de keuze gemaakt om om 23.00 uur te stoppen met het behandelen van stormmeldingen vanwege de veiligheid voor ons personeel. Zaterdagochtend zijn we om 08.00 uur weer begonnen met het afhandelen van stormmeldingen.”