Buien trekken weg, code geel bijna overal ingetrokken: onweer in Oost-Nederland valt mee

UpdateEr werden hoosbuien en onweer verwacht, maar dat slechte weer is in Oost-Nederland vandaag meegevallen. Inmiddels heeft het KNMI code geel ingetrokken voor Gelderland, maar in Overijssel geldt deze waarschuwing nog wel.

Het mooie zonnige weer van de afgelopen dagen zou met name vanmiddag worden onderbroken door een paar pittige onweersbuien met flinke windstoten en mogelijk lokaal hagel, zo klonk de voorspelling. Vanochtend was de verwachting dat er een band met onweersbuien vanuit het zuidwesten richting het noordoosten over het land zou trekken.

Behoorlijk geonweerd

,,Het zwaartepunt lag boven het zuidwesten en het westen, in de Randstad heeft het echt behoorlijk geonweerd", zegt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza. ,,Dieper landinwaarts heeft het niet zo zwaar uitgepakt. Je kan wel stellen dat het enigszins is meegevallen. Dat is met dit soort buien altijd lastig te voorspellen, omdat het heel lokaal is.”

Volgens Knol waren de meeste buien rond 16.00 uur aan het wegtrekken. ,,Aan het begin van de dag was er nog wel de verwachting dat er misschien wat nieuwe buien zouden opleven, maar dat lijkt nu toch allemaal een beetje in elkaar te storten. Ik denk dat we het zwaartepunt wel echt gehad hebben.”

Voor Overijssel, Gelderland, Drenthe, Brabant en Limburg was code geel afgekondigd door het KNMI, maar om 16.30 uur was dit alleen nog voor Overijssel en Drenthe het geval. ,,Als er later vanmiddag nog een paar buien ontstaan, dan ligt het zwaartepunt boven het oosten en noordoosten", zegt Knol. ,,Maar niet meer met de intensiteit van vanochtend.”

Droog en zon

De komende dagen wordt het droger. Het spatje regen dat morgen kan vallen stelt weinig voor. Volgens Weerplaza krijgen we in de loop van morgen te maken met flink wat zon en ook woensdag is het droog en warm. ,,Voornamelijk in het zuidoosten gaat de temperatuur dan mogelijk richting de 30 graden”, zegt Knol.

In Oost-Nederland kan het dan een ruime 25 graden worden. Na twee warme dagen zouden we later op de donderdag wel weer te maken kunnen krijgen met buien, vergelijkbaar met de situatie van vandaag.

