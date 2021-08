Buitenlandse super bezig aan bescheiden opmars

Het aantal buitenlandse supermarkten rukt (iets) op. Flevoland mag zichzelf rekenen tot een van de snelste stijgers (plus 67 procent in de afgelopen vijf jaar). Maar ook in de rest van het land is de buitenlandse super in opmars (plus 11 procent). Dat komt niet alleen door de arbeidsmigranten. We shoppen nu eenmaal graag in een niche-winkel naar bijzondere ingrediënten, zo zegt een expert.