Burgemeester praat met slachtoffer ‘hoofddoekmishandeling’: Wat een afschuwelijke laffe daad

Racistische motieven

Eerder al zei de burgermeester in de Stentor ‘geschokt’ te zijn door de mishandeling met mogelijk racistische motieven. ,,De politie vertelde me dat er totaal geen reden is om aan dit verhaal te twijfelen”, zei Van der Werff. ,,Alleen zijn er vooralsnog geen getuigen. En die kunnen dit onderzoek echt verder brengen. Ik hoop erg dat mensen met tips komen. Dit is namelijk verschrikkelijk. Als je hoort dat er voor de mishandeling al racistisch gescholden is, dan kan je een racistische bedoeling natuurlijk absoluut niet ontkennen. Daar moet met kracht tegen opgetreden worden."