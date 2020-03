Burgemeester Zutphen: ‘Snappen jullie waarom ik de skatebaan moet sluiten?’

,,Snappen jullie het, dat ik de skatebaan heb moeten sluiten?” burgemeester Annemieke Vermeulen buigt voorover naar haar Ipad. Ze is aan het praten met een 3VWO klas van het Isendoorn college in Warnsveld. Die krijgen online les via Zoom, maar deze ochtend heeft de klas bezoek van de burgemeester. Ook schooldirecteur Erwin Lutteke zit erbij. Maandagmiddag, nog voor het kabinet de nieuwe regels bekend maakte, besloot Vermeulen dat de skatebaan dicht moest. Na herhaalde oproepen niet met groepen samen te scholen bleven de Zutphense jongeren dat toch doen. ,,Met oud en nieuw is het leuk om weg te rennen voor handhavers, maar dat is nu niet grappig meer.”

Volledig scherm De skatebaan na sluiting. © Jeroen Jazet

Zand op de skatebaan

Een jongen antwoordt dat hij het wel erg jammer vindt, want hij was daar vaak aan het skaten. ,,Maar hield je je wel aan de 1,5 meter afstand? Want dat was het grote probleem.” Hij wel, en zijn vrienden, maar hij heeft wel degelijk groepen gezien die dat niet deden. Nu ligt er zand op de skatebaan. ,,Het moet, we moeten onze gezondheid beschermen,” zegt Vermeulen.

Volledig scherm Annemieke Vermeulen en directeur van het Isendoorn College Erwin Lutteke. © Jeroen Jazet

De 3VWO klas is erg stilletjes, Vermeulen vraagt waar de jongeren tegenaan lopen, nu in deze crisistijd. Een meisje verschijnt in beeld, met lang bruin haar. ,,Mijn ouders zijn gescheiden, kan ik nou wel naar mijn vader toe gaan?” De burgemeester zegt dat dat natuurlijk kan, omdat ze anders haar vader misschien heel erg gaat missen? Het meisje blijkt bang voor de gezondheid van haar vader, die iets aan zijn longen heeft. Straks wordt hij ziek, wat dan? In beeld verschijnt onder in een kuif van een jongen en de bovenkant van zijn bril, met op de achtergrond twee Bert en Ernie poppen. Hij vraagt iets over zijn vader met diabetes. Maar ja, de burgemeester is geen dokter.

Geen politieagent

Een meisje wil weten van de burgemeester hoe haar werk nu is. ,,Ik moet nu veel meer in mijn eentje beslissen, dus dat is wel anders,” legt Vermeulen uit. ,,We vergaderen via skype. Maar de burgemeester van Apeldoorn is nu uiteindelijk de baas.” Zegt u er wat van als u mensen ziet die geen 1,5 meter afstand houden, wil een andere leerlinge weten. Vermeulen lacht en legt uit dat ze een burgemeester is, maar geen politieagent. Dus dat ze als gewone mevrouw wel iets kan zeggen, maar juist niet als burgemeester. Of het meisje dat zelf wel doet? ,,Ik weet het niet, ik vind het wel lastig om tegen vrienden de moraalridder te gaan uithangen.”

Playstation en smartphone

Een jongen vraagt zich af hoeveel besmettingen er in Zutphen zijn, een ander meisje werkt bij de Jumbo en vindt het eng dat mensen geen afstand houden van haar, en weer een ander vraagt of het nu hier net als in Italië wordt. Vermeulen vertelt dat corona nu zeker in Zutphen is en zij niet meer wordt ingelicht daarover. Dat ze hoopt dat wij geen Italiaanse toestanden krijgen, omdat de vergrijzing bij ons minder is. ,,Maar is 400 euro boete niet heel veel?” vraagt een jongen.

De klas kan niet meer echt met elkaar afspreken. ,,Mijn moeder wil dat niet meer,” zegt een jongen met donkere krullen. ,,Het is vooral de playstation en de telefoon. Heel saai.” Maar laten we vooral positief blijven, er zijn ook dingen die wel kunnen, sluit Vermeulen af. Het antwoord van de jongeren horen we niet meer, want de verbinding valt weg.