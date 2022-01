Burgemeesters in Oost-Nederland hebben begrip voor protestacties en staan deze oogluikend toe

Provincies broeden nog op boete voor 246 haperende elektri­sche bussen van Keolis

De aanhoudende problemen met de 246 elektrische bussen van Keolis in IJssel-Vecht zijn voor de provincie Overijssel nog geen reden om in te grijpen. De provincie is - samen met Gelderland en Flevoland - opdrachtgever van het openbaar busvervoer en gunde die twee jaar geleden aan het Deventer vervoersbedrijf. Overijssel is penvoerder voor de drie provincies en zou wegens wanprestatie een boete kunnen opleggen.

7 januari