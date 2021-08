Busmaatschappij RRReis kampt met onderbezetting en rituitval

,,Onze chauffeurs komen zelfs terug van hun vakantie om die diensten zoveel mogelijk te laten draaien’’, vertelt de woordvoerder van moederbedrijf Keolis Martijn Juffer.

Hoeveel ritten uitvallen, is volgens de woordvoerder lastig in te schatten. ,,Daar zit geen lijn in, dat verschilt echt per dag. Volgens mij vielen er vorige week op z’n hoogtepunt tien diensten uit. Elke dienst die uitvalt is er één te veel.’’ Met diensten doelt de woordvoerder op meerdere werkuren, en niet op een absoluut aantal ritten.

Juffer adviseert reizigers om de reisinformatie goed in de gaten te houden, ‘omdat het voor kan komen dat een bus die je normaal gesproken pakt een keertje niet rijdt’.

Vooral door vakantieperiode

De problemen hangen volgens Juffer vooral samen met de vakantieperiode. Door de afwezigheid van een deel van het personeel is het voor de vervoerder een moeilijke opgave om de bezetting rond te krijgen. ,,We zetten zelfs op dit moment mensen in die op kantoor werken, medewerkers met een rijbewijs en een code 95 (een code op het rijbewijs die aangeeft dat een chauffeur vakbekwaam is, red.) om bussen te laten rijden.’’

,,Het is dus alle hens aan dek om zoveel mogelijk van onze bussen te laten rijden. Helaas gebeurt het af en toe dat een rit niet rijdt.’’ De woordvoerder stelt dat het probleem incidenteel en tijdelijk is. ,,We hebben op dit moment niet de indruk dat we structureel een tekort aan buschauffeurs hebben.’’

Geen structurele onderbezetting

,,Ik hoop dat we gewoon zo snel mogelijk alles weer volledig kunnen laten rijden. Ik heb geen enkele aanleiding om te denken dat dat niet zo is.’’

Hoewel er volgens Juffer geen structurele onderbezetting is, voegt hij daar wel aan toe dat het lastig is om het aantal chauffeurs verder uit te breiden. ,,Er staan geen blikken met buschauffeurs klaar waaruit we kunnen putten helaas. We hopen dat op termijn op te kunnen gaan lossen.’’

Andere busmaatschappijen

Ook bij Syntus, een andere dochtermaatschappij van Keolis, is het volgens de woordvoerder moeilijk om de bezetting rond te krijgen. Hij geeft aan nog niets te weten van uitvallende ritten. Het is niet zo dat chauffeurs van Syntus worden ingezet voor ritten van RRReis. ,,Op het moment dat je in de ene regio niet echt chauffeurs over hebt, kun je ze ook niet in een andere regio in gaan zetten natuurlijk. Want dan vul je het ene gat met het andere.”

Uit een rondvraag van De Stentor komt naar voren dat Keolis de enige vervoersmaatschappij is die momenteel met dit probleem kampt. Zo laat vervoerder Connexxion weten dat ‘in IJsselmond alles wordt gereden’ en ‘er geen sprake is van rituitval’. Connexxion rijdt met name in Flevoland en de Kop van Overijssel onder de naam OV regio IJsselmond.

Arriva, voornamelijk actief in de Achterhoek, geeft aan geen tekort te hebben aan chauffeurs. De maatschappij heeft volgens de woordvoerder ‘geen probleem om de dienstregeling rond te krijgen’. Qbuzz laat weten in Groningen en Drenthe eveneens niet te maken te hebben met een tekort aan chauffeurs. Wel gaat de vervoerder de werving van nieuwe buschauffeurs weer opstarten.

RRReis bedient een groot gebied in de regio. ,,Eigenlijk de hele Veluwe en een groot deel van Overijssel. Met uitzondering van Twente en IJsselmond.’’ Waarom de vervoerder wel met rituitval kampt en anderen niet, kan woordvoerder Juffer niet verklaren.