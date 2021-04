Buurvrouw en buurman van undercoveragent die uit het leven stapte aangehouden voor witwassen

De vrouw is afgelopen vrijdag opgepakt tijdens een huiszoeking in haar woning. Haar ex-partner werd in de cel aangehouden, waar hij al geruime tijd in voorlopige hechtenis zit op eerdere verdenkingen van witwassen en de invoer van twee partijen cocaïne van 500 en 812 kilo via de haven van Vlissingen.



De Rijksrecherche onderzoekt de betrokkenheid van beiden bij verdachte transacties. Het is een vervolg op een nog lopend strafrechtelijk onderzoek, waarin eerder al aanhoudingen en een doorzoeking zijn verricht. Het vermoeden is dat de verdachten na hun eerdere aanhouding zijn doorgegaan met het witwassen van contante geldbedragen, aldus het OM.



Bij de doorzoeking van de woning en van de cel is beslag gelegd op administratie, digitale gegevensdragers en mobiele telefoons. De vrouwelijke verdachte is maandag door de rechter-commissaris voor twee weken in bewaring gesteld.