Camerawinkels Urk en Zwolle voeren felle strijd bij Raad van State

Fotografiehandel Cameranu.nl in Urk betichtte concurrent Kamera Express vrijdag bij de Raad van State van monopoliegedrag, omdat het bedrijf 50 procent van de Nederlandse camerahandel in handen zou hebben en toch de enige winkel van Cameranu.nl in Urk om zeep wil helpen.

Kamera Express spande een rechtszaak aan tegen de gemeente Urk, omdat de gemeenteraad Cameranu.nl op het bedrijventerrein wil laten zitten en zelfs flinke uitbreidingsmogelijkheden geeft. Kamera Express vindt dat oneerlijke concurrentie, omdat beide bedrijven in dezelfde klantenvijver vissen. Kamera Express zit, nu gedwongen door de gemeente Zwolle, in het Zwolse winkelcentrum. Dat is veel duurder en krapper dan de bedrijfsgebouwen van Cameranu.nl aan Het Spijk in Urk. Dus kan dat bedrijf veel goedkoper werken.

Niet waar

Volgens Kamera Express geldt in Nederland een algemeen beleid dat detailhandel in het winkelcentrum moet zitten en niet op bedrijventerreinen. Volgens de advocaat van de gemeente Urk is dat pertinent niet waar en hebben gemeentes en provincie grote vrijheid om hun eigen detailhandelsbeleid te voeren. Bovendien vinden Urk en Cameranu.nl dat Kamera Express een beetje boter op het hoofd heeft, omdat de Kamera Expresswinkel in Capelle aan den IJssel ook op een bedrijventerrein zit en graag op de Marslanden had blijven zitten.

Omzet

Overigens ontkende Kamera Express tijdens de rechtszaak in Den Haag met klem dat het bedrijf meer dan de helft van de camera- en lenzenmarkt in handen heeft. Volgens de raadsman had het concern vorig jaar een omzet van 100 miljoen euro tegen 50 tot 60 miljoen euro van Cameranu.nl. Directeur Johan van Slooten van Cameranu.nl ontkende dat onmiddellijk en zei dat Kamera Express een omzet van minimaal 135 miljoen had en Cameranu.nl maximaal 45 miljoen euro.

Volledig scherm Op last van de gemeente is het Zwolse Kamera Express in 2017 verhuisd van de Marslanden naar de Dijkstraat in het centrum. © Frans Paalman

Duidelijk was dat beide bedrijven bij de Raad van State verbaal flink op de vuist gingen. Hoewel Kamera Express in Nederland twintig winkels heeft spande alleen de Zwolse vestiging van het bedrijf de rechtszaak tegen Cameranu.nl in Urk aan. Kamera Express vindt het oneerlijke concurrentie dat Cameranu.nl met een detailhandel op het Urker bedrijventerrein mag zitten, terwijl Kamera Express na dreiging met een dwangsom van bedrijventerrein Marslanden naar het winkelcentrum van Zwolle moest verkassen. Volgens de raadsman van de gemeente hebben Urk en de provincie Flevoland geen probleem met de vestiging van sommige detailhandel op bedrijventerreinen. Verder zit Cameranu.nl al sinds 2007 aan Het Spijk en beschikt dat bedrijf over ijzersterke bestaande rechten, meent de Urker raadsman.

Dat het in Zwolle en de provincie Overijssel anders ligt vindt Urk geen reden om Cameranu.nl te dwingen de vestiging aan Het Spijk te ontruimen. Het fotoapparatuurbedrijf zit er al meer dan 12 jaar en heeft nog verdere uitbreidingsplannen. Duidelijk werd dat Kamera Express dat via de gang naar de rechter wil voorkomen. Volgens de advocaat van Kamera Express hebben gemeentes en provincie weliswaar een grote vrijheid om eigen detailhandelsbeleid op te stellen maar in Urk is de grenst bereikt.

Gelijk speelveld

Volgens de Europese dienstenrichtlijn moeten voor alle gelijksoortige bedrijven een gelijk speelveld gelden. En dat is volgens Kamera Express danig verstoord. Want Cameranu.nl zit op een bedrijventerrein met heel veel ruimte tegen lagere kosten dan Kamera Express in Zwolle, die in het peperdure en krappere winkelcentrum zit. Volgens de advocaat van Urk draaide de raadsman van Kamera Express de uitleg van de Europese Dienstenrichtlijn op zijn kop. Want de bedoeling van de Dienstenrichtlijn is juist om het aantal ruimtelijke en bestuurlijke beperkingen voor economische mededinging terug te dringen zodat er meer concurrentie mogelijk is. Rechter en staatsraad J. Kramer zei dat Kamera Express beter naar de Raad van State had kunnen stappen om het besluit van de gemeente Zwolle aan te vechten om de vestiging aan de Marslanden te sluiten. De Raad van State gaat bekijken of Cameranu.nl al dan niet aan het Spijk kan blijven zitten.

De uitspraak is binnen enkele weken.