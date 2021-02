Carnaval vier je dit jaar vooral achter je beeldscherm: ‘Maar volgend jaar komen we dubbel zo hard terug’

Onze binnenste­den sturen vieze busjes en vrachtauto’s straks weg, toch? ‘Er zijn nog felle discussies’

1 februari Weg vieze bestelbusjes en vrachtwagens, die komen vanaf 2025 veertig binnensteden in Nederland niet meer in, staat in het Klimaatakkoord. Waaronder Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Zutphen. Hoe staat het er voor? Nou, helemaal in volle vaart gaat dat niet. ,,Er moet nog veel gebeuren. Er zijn felle discussies.”