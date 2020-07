CBS: Apeldoorners storen zich aan hardrijders, in Deventer weinig agressiviteit in het verkeer

In de zogeheten Veiligheidsmonitor brengt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in kaart hoe het er voor staat qua veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap in de Nederlandse gemeenten. Uit de resultaten over de verkeersoverlast in 2019 komt naar voren dat Oost-Nederland de zaakjes relatief goed voor elkaar heeft.



Limburgers en Zuid-Hollanders ervaren over het algemeen de meeste verkeershinder in hun buurt. De provincies Flevoland (zesde) en Gelderland (zevende) staan in dit lijstje in de middenmoot. In Overijssel ervaart men, op de Drentenaren na, de minste overlast in 2019.