Celstraf en tbs voor man die met doorgeladen pistool door Zwolle-Zuid vlucht

video Grote groepen jongeren zorgen voor overlast in de regio, politie roept ouders op alert te zijn: ‘We treden op waar nodig’

6 juni Jongeren hebben dit weekeinde op meerdere plaatsen in de regio voor overlast gezorgd. In Harderwijk, Apeldoorn en bij Emmeloord kwamen zij met honderden bij elkaar om feest te vieren. In Apeldoorn werden tientallen bekeuringen uitgedeeld, terwijl in Harderwijk - waar agenten klappen kregen - meerdere aanhoudingen werden verricht.