Chaos op de weg in Oost-Nederland door gladheid: reeks ongelukken, meerdere gewonden

Video + updateDe gladheid heeft vanochtend in Oost-Nederland voor flinke problemen op de weg gezorgd. Op meerdere plekken in de regio zijn ongelukken gebeurd met lange files tot gevolg. Voor de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland is door het KNMI code oranje afgegeven. De ANWB adviseert automobilisten om niet de weg op te gaan als dat niet nodig is.

Het ging vanochtend onder meer mis op de A50 bij Beekbergen. Daar knalde een auto tegen de vangrail als gevolg van de gladheid. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en twee rijstroken werden afgesloten. Een slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De auto raakte zwaar beschadigd en moest worden afgesleept.

Ook op de A1 bij Apeldoorn Zuid kwam een auto tegen de vangrail terecht door de gladheid. Hierbij vielen geen gewonden, maar moest de auto wel worden weggehaald door een berger. De rechterrijstrook werd afgesloten. Vanochtend vroeg was het al raak op de Barneveldseweg in Nijkerk. Hier verloor een automobiliste de macht over het stuur, raakte van de weg en belandde in de sloot.

Op de A50 bij Beekbergen kwam een auto tegen de vangrail terecht.

Op de N50 bij Kampen kwam een auto in de berm terecht, waarna het voertuig over de kop sloeg en kantelde. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. De N34 richting Emmen was dicht tussen Gramsbergen en Dalen na een ongeluk waarbij een auto in de sloot terecht was gekomen. En bij Staphorst gleden twee auto’s van de weg door de gladheid:

Gewonden

Op de A6 bij Bant vonden twee ongelukken plaats op de spekgladde weg. Bij het eerste ongeluk raakten twee mensen gewond nadat de auto waarin zij zaten over de kop sloeg. De brandweer moest de slachtoffers uit het voertuig halen. Zij zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht. Even later kantelde op dezelfde weg een andere auto. Ook hier raakte de bestuurster gewond, zij moest naar het ziekenhuis.

Hulpdiensten aan het werk op de A6 bij Bant nadat daar twee ongelukken plaats hadden gevonden.

Op de A28 sloeg tussen de Lichtmis en Zwolle een auto over de kop en deze eindigde in een greppel. Even later ging het opnieuw fout toen op de Hermelenweg, op de parallelweg van de A28, een andere auto van de weg schoot. Ook dit voertuig sloeg over de kop en belandde in de sloot. Ook in Steenwijk ging het mis: op de Wheermaten knalde een auto tegen een stel zeecontainers aan. De automobilist werd gecontroleerd door ambulancebroeders, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

In Steenwijk raakte een auto van de weg en botste tegen een lading zeecontainers.

Files

De gladheid zorgde voor flinke files in Oost-Nederland. Op de N50 tussen Kampen en Emmeloord stond het bij de Ramspolbrug lange tijd muurvast en ook op de Ketelbrug bij Lelystad waren er problemen. Op de A28 tussen Zwolle-Zuid en Staphorst was het achteraan sluiten in de file en dit was eveneens het geval op de A1 tussen Bathmen en Twello, waar eerder vanochtend een ongeluk gebeurde. Rond 10.45 uur stond er nog wel file, maar was op de meeste plekken het verkeer weer op gang gekomen.

Op de Ramspolbrug staat het verkeer muurvast deze ochtend.

Code oranje

Behalve voor Overijssel, Gelderland en Flevoland heeft het KNMI ook code oranje afgekondigd voor de provincies Noord-Holland, Utrecht, Friesland en Drenthe. In Groningen en Zuid-Holland geldt code geel. Voor de drie zuidelijke provincies is er geen waarschuwing afgegeven.

De gladheid zou volgens het KNMI in de tweede helft van de ochtend weer verdwenen moeten zijn. Morgen kan het in de loop van de ochtend in de noordelijke provincies opnieuw glad worden door sneeuw, met een kleine kans op ijzel.

Op de N50 bij Kampen sloeg een auto over de kop en kantelde.

In Nijkerk belandde een automobiliste vanochtend in alle vroegte met haar auto in de sloot.

