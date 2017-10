Chauffeur 'platzak' in de bus

Keolis-woordvoerster Hanneke Ruiter, bevestigt dit: ,,We zijn de pinapparaten nu in vele bussen aan het monteren. Als het aan ons ligt gaan al onze bussen daadwerkelijk over op enkel pinbetalingen in 2018, maar om het definitief te kunnen invoeren, moet de politiek nog een besluit nemen.'' Daar is nu nog even het wachten op, weet ook Herman de Gooijer van Connexxion. ,,De vervoerders willen wel, maar de provincie is eindverantwoordelijk voor het openbaar vervoer. De provincies in het Oosten buigen zich over het plan. De invoering moet geen reizigers gaan kosten, vinden ze. Voor de meesten is zonder cash reizen geen probleem, maar er zijn mensen zonder bankrekening of mensen die onder bewind staan en enkel contant leefgeld krijgen. Daarvoor wordt naar een oplossing gezocht.''