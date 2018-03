Chillpoint West mag zichtbaarder zijn

Zo'n tachtig tieners tussen de twaalf en zeventien jaar maken gebruik van Chillpoint West. Sinds maart vorig jaar is dit adres als ontmoetingsplek in gebruik. Volgens politie en jongerenwerk zijn de problemen met jongeren in de wijk Dronten-West sindsdien sterk afgenomen. Jongeren voelen zich verantwoordelijk voor de ruimte, gaan positief om met elkaar, de politie en de jongerenwerkers.