China stuurt hulptroepen voor pechbussen Keolis in Oost-Nederland

Opnieuw valt een elektri­sche bus stil, ditmaal op Zweed­sestraat in Deventer

16 januari De problemen met de elektrische bussen van Keolis in deze regio lijken nog niet voorbij. Vanavond viel er een bus stil op de Zweedsestraat in Deventer. Gelukkig zaten er op dat moment geen passagiers in de bus.