Commerciële teststraten in de regio: omrijden voor een goedkopere test

Dierendag Vermense­lij­king van ons huisdier steeds extremer: hond krijgt kleertjes aan en de kat is vegeta­risch

4 oktober Ooit hielden we huisdieren omdat ze het erf bewaakten, de voorraadschuur schoonhielden of meegingen op jacht. Tegenwoordig zijn ze onze beste vriend en volwaardig lid van het gezin. De vermenselijking van ons huisdier neemt steeds extremere vormen aan. ,,Je kat vegetarisch laten eten, is idioot.”