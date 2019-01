Commissaris van Koning John Berends krijgt jonge evenknie

Overijssel­se Ombudsman: informele oplossing klachten herstelt vertrouwen in overheid

14:42 De Overijsselse Ombudsman in Raalte heeft vorig jaar 130 klachten ontvangen, exact hetzelfde aantal als in 2017. Van het dertigtal klachten, dat in 2018 met een rapport is afgesloten, zijn er zes gegrond, tien gedeeltelijk gegrond en vijftien ongegrond verklaard.