Commotie bij uiteindelijk overleden merrie in Oostvaardersplassen

Dierenarts Bas Steltenpool uit Lelystad was erbij, maar hij was donderdag niet in staat zelf een toelichting te geven op de gebeurtenissen. Hij laat de woordvoering over aan Staatsbosbeer, met wie hij uitgebreid contact heeft gehad. Joke Bijl van Staatsbosbeheer houdt zich aan de lezing van de dierenarts. ,,Laat ik voorop stellen, wat er is gebeurd is heel triest. De dierenarts beoordeelde de wond eerder op die woensdagavond via een foto en constateerde dat het om een oppervlakkige wond ging. Ook gaf hij omstanders het advies uit de buurt van het paard te blijven. Rust voor de merrie was vooral ook van belang omdat die drachtig was en zo bevallen.