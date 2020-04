Corona in de regio: ‘Idioot druk’ bij Deventer supermarkt, vrees na politie-tweet over Radio Kootwijk

Video Corona-update | Belangrij­ke ontdekking Radboudumc, IJsseldij­ken mogelijk op slot en Zwarte Cross in gevaar

19:48 De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: zorginstelling WZU Veluwe kan dankzij giften even opgelucht ademhalen en Urker arts Jan Bakker moet in New York stevig aan de bak.