Corona-uitbraak in Zutphense gevangenis: 33 gedetineerden in quarantaine

De gehele afdeling waar de besmette gedetineerde verblijft (22 gedetineerden), is preventief in quarantaine gegaan. Daarnaast zijn er verspreid over de andere afdelingen in de gevangenis nog elf gedetineerden in quarantaine geplaatst in hun eigen cel. Uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat ze in contact zijn geweest met een van de – naar later bleek – besmette gevangenismedewerkers.