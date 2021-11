Corona-uitje in eigen land zorgt voor flinke stijging toeristische overnachtingen in Flevoland en Overijssel

Interactieve kaartDe coronapandemie heeft gezorgd voor een flinke stijging van het aantal toeristische overnachtingen in Flevoland en Overijssel. Flevoland noteerde in het derde kwartaal een toename van 15,6 procent ten opzichte van kwartaal drie in 2019, Overijssel 17,7 procent. Dat concludeert data-analist LocalFocus op basis van CBS-cijfers.

De stijgingen hebben betrekking op cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend maakte over het derde kwartaal van 2021, 2020 en 2019.

Alleen Utrecht noteerde volgens LocalFocus in 2021 ten opzichte van 2019 een relatief grotere stijging dan Flevoland en Overijssel met een toename van 20,8 procent.

Flevoland: + 15,6%

De explosieve toename van het aantal toeristische overnachtingen in Flevoland en Overijssel wordt volgens het CBS veroorzaakt door Nederlanders die vanwege de coronapandemie vakantie vieren in eigen land.

Flevoland noteerde 230 duizend toeristische overnachtingen in het derde kwartaal van 2021. Dat waren er in 2020 nog 210 duizend en voor de coronapandemie losbarstte (in 2019) 199 duizend.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat die stijgingen worden veroorzaakt door binnenlands toerisme: in 2019 waren er 123 duizend toeristische overnachtingen van Nederlanders in eigen land, twee jaar later 199 duizend. Het aantal ‘buitenlandse overnachtingen’ nam in de zelfde periode af van 77 duizend naar 32 duizend.

Overijssel: +17,7%

Overijssel laat een zelfde tendens zien als Flevoland. In het derde kwartaal van 2021 telde deze provincie 966 duizend toeristische overnachtingen. In 2020 waren dat er 867 duizend en in 2019 nog 821 duizend.

Van die 966 duizend in 2021 kwamen er 885 duizend voor rekening van binnenlandse toeristen. Dat waren er in 2019 ‘slechts’ 668 duizend. Het aantal buitenlandse toeristen nam in deze periode af van 154 duizend naar 81 duizend.

Het wegblijven van buitenlandse gasten heeft volgens het CBS waarschijnlijk te maken met de oplopende besmettingscijfers in Nederland aan het begin van de zomer, waardoor Nederland roodkleurde op de Europese coronakaart en daardoor mogelijk een minder aantrekkelijke vakantiebestemming werd.

Nederland: -8,5%

Flevoland en Overijssel steken met stijgingen hard af tegen het landelijk gemiddelde. In het derde kwartaal van dit jaar waren er in totaal 12,8 miljoen overnachtingen in een Nederlands hotel, op een camping, in een groepsaccommodatie of op een huisjesterrein.

In 2019 waren dat er nog ruim 14 miljoen: een daling dus, van ruim 8,5 procent.

Die daling komt voornamelijk op het conto van de kustprovincies Noord- en Zuid-Holland. Noord-Holland, normaal gesproken met Amsterdam een enorme magneet voor buitenlandse toeristen, noteerde een daling van ruim 40 procent in het derde kwartaal van 2021 ten opzicht van kwartaal drie in 2019.

Ook Zuid-Holland, met Den Haag en Rotterdam als stedelijke trekpleisters, zag een afname van het totaal aantal toeristische overnachtingen (5,5 procent). Beide provincies waren in 2019 goed voor een totaal van 6 miljoen overnachtingen, in 2021 waren daar nog 4 miljoen van over.

LocalFocus definieert een toeristische overnachting in deze cijfers als een overnachting in een logies-accommodatie (pension, hotel, camping, groepsaccommodaties en huisjesterrein).