Corona-update | Belangrijke ontdekking Radboudumc, IJsseldijken mogelijk op slot en Zwarte Cross in gevaar

De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: zorginstelling WZU Veluwe kan dankzij giften even opgelucht ademhalen en Urker arts Jan Bakker moet in New York stevig aan de bak.

Belangrijkste feiten:

• In totaal zijn al 2.511 mensen in Nederland overleden aan COVID-19.

• Volgens de nieuwste cijfers van vandaag stierven in een etmaal 115 mensen.

• Het aantal ziekenhuisopnames is met 225 toegenomen.

• 23.097 mensen zijn in totaal positief getest. In de afgelopen 24 uur waren dat er 1.335.

• Op deze kaart houdt het RIVM het aantal ziekenhuisopnamen in Nederland bij.

Onderzoekers Radboudumc ontdekken ‘missend puzzelstukje’ bij bestrijding coronavirus

Onderzoekers van het Nijmeegse Radboudumc hebben een belangrijke ontdekking gedaan bij het ziekteverloop bij corona. Dat kan van groot belang zijn bij de behandeling van het longvirus, laten de onderzoekers weten in een publicatie op het wetenschappelijke platform Preprints. Want hoe kan het dat de longen van coronapatiënten in sommige gevallen zo snel achteruit gaan? De onderzoekers hebben een aantal patiënten nauwgezet gevolgd, en concludeerden dat de kortademigheid van de zieken niet alleen het gevolg van een infectie kan zijn.

Rust keert terug op de Sallandse Heuvelrug door afzetting

Boodschappen naar je ouders brengen die op de Sallandse Heuvelrug wonen of er toeren met de auto zit er niet in de komende dagen. Om te voorkomen dat jan en alleman massaal erop uitgaat zijn alle toegangswegen naar de berg dit paasweekend afgesloten. Een gloednieuwe sportwagen toert een paar minuten vóór 12.00 uur vrijdagmiddag de Holterberg op. Iets verderop stuit de bestuurder op een waarschuwingsbord. ‘Na 200m gesloten gebied i.v.m. Corona o.b.v. art 2:6 Noodverordening VRT’ staat er op een bord vermeld. Oftewel over tweehonderd meter is de toegang tot de Sallandse Heuvelrug van 12.00 tot 17.00 uur voor al het gemotoriseerd verkeer afgesloten. De automobilist rijdt door. Toch even proberen, lijkt hij te willen zeggen.

Volledig scherm Controle op De Holterberg, die van 12.00 tot 17.00 uur is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer om paasdrukte tegen te gaan. © FOTO HISSINK

Zorginstelling WZU Veluwe kan door regionale giften paasdagen doorkomen

Zorginstelling WZU Veluwe kan voor even opgelucht adem halen. De zorginstelling, die de noodklok luidde over een gebrek aan beschermingsmiddelen voor het personeel, is door diverse plaatselijke en regionale leveranciers voorzien van het benodigd materiaal, met name schorten. Dat laat communicatieadviseur Marian Damm desgevraagd weten. ,,Het is hartverwarmend hoezeer er met ons wordt meegeleefd. Onder meer van ziekenhuis St Jansdal hebben we diverse persoonlijke beschermingsmiddelen mogen ontvangen. Hiermee komen we in elk geval de paasdagen door.’’

Geboren Urker Jan Bakker is corona-arts in New York: ‘Het is improviseren hier’

De geboren en getogen Urker Jan Bakker maakt lange dagen in New York als arts van corona-patiënten op de intensive care. ,,Corona komt erbíj, het is improviseren.’’ Het goede nieuws: het aantal corona-patiënten neemt iets af in het Bellevue Hospital in Manhattan, waar Bakker (62) werkt. ,,We hebben nu 158 patiënten en er zijn zelfs 17 tot 20 bedden over’’, zegt de intensivist via de telefoon vanuit New York. Vijf verdiepingen van het ziekenhuis zijn gereserveerd voor corona-patiënten, aldus Bakker. Toen het virus uitbrak, is er razendsnel ruimte vrijgemaakt. ,,Per week een verdieping.’’

Volledig scherm Een geïmproviseerd mortuarium voor corona-doden achter het Bellevue Hospital in New York, waar Jan Bakker werkt. © REUTERS

Dijken langs de IJssel gaan op slot bij te grote drukte in paasweekend

Het was vorige week te druk op de Bandijk bij Terwolde, waardoor het niet altijd mogelijk was anderhalve meter afstand te houden. Als het dit paasweekend opnieuw zo druk wordt, dan dreigt afsluiting van de weg voor gemotoriseerd verkeer, zegt de gemeente Voorst. De gemeente Olst-Wijhe sluit niet uit dat ook de IJsseldijk wordt afgesloten. De gemeente Voorst roept iedereen op dit weekend de Bandijk zoveel mogelijk te mijden. De te grote drukte zorgde volgens de gemeente niet alleen voor onveilige situaties, maar ook voor overlast. De gemeente kondigt op andere plekken extra controles aan. Zo zal onder meer extra gecontroleerd worden in de natuurgebieden, uiterwaarden en bij recreatiegebied Bussloo.

Kans dat de Zwarte Cross sneuvelt, wordt steeds groter

De kans dat de Zwarte Cross voor het eerst in de geschiedenis níet doorgaat wordt steeds groter als gevolg van de coronacrisis. ,,We hopen heel erg dat we iets kunnen organiseren. Maar als we realistisch zijn is die kans natuurlijk niet heel groot.’’ Dat zegt Ronnie Degen, mede-directeur van de Feestfabriek, organisator van het grootste festival van Nederland in Lichtenvoorde. Hij reageert daarmee op de oproep van directeur Ruben Brouwer van Mojo Concerts (dat onder meer Pinkpop organiseert), die gisteren zei dat het kabinet zo snel mogelijk een streep moet zetten door alle grote zomerfestivals.

Volledig scherm De kans dat de Zwarte Cross doorgaat dit jaar is niet zo heel groot, zegt festivaldirecteur Ronnie Degen. © Jan Ruland van den Brink

Aardappeldroducent Aviko in nood, brandbrief naar minister