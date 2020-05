Corona-update | Bezoek van alpaca's in zorgcentrum en makelaars hebben het ondanks crisis ontzettend druk

VIDEODe nieuwsberichten over de coronacrisis volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland. Met vandaag: geen boete voor boeren met trekkeractie, bezoek van alpaca's in Kampen en premier Mark Rutte kondigde een een verruiming van de maatregelen aan.

De belangrijkste cijfers: • Het RIVM noteerde in de afgelopen 24 uur 36 nieuwe sterfgevallen. Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus staat hiermee op 5.204. • In een dag tijd werden 27 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er 11.153 mensen opgenomen (geweest). • 232 mensen zijn in de afgelopen 24 uur positief getest op het virus. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland komt hiermee op 41.319. • Het aantal coronapatiënten op de intensive care staat nu op 628. Dat zijn er zestien minder dan gisteren.

Geen boete voor trekkeractie boeren, ze hielden zich aan de anderhalvemeterregel

De tweehonderd boeren die op Bevrijdingsdag met hun trekkers actie voerden in Mariënvelde krijgen geen boete. Ondanks dat ze zich niet hielden aan het samenscholingsverbod, bleven ze wel in hun trekker zitten en hielden ze zich aan de anderhalvemeterregel.

Coronawerkloze Robin schrijft boek om kinderen uitleg te geven over coronatijd

Robin Bach Kolling uit Deventer werkte in de reclamebranche en raakte werkloos door de corona-uitbraak. Toch besloot hij niet bij de pakken neer te gaan zitten. Samen met drie anderen bedacht hij het kinderboek 'Sem Blijft Thuis’, een boek om kinderen uitleg en herkenbaarheid te geven in de coronatijd. ,,Ik wilde niet stil blijven zitten, maar iets bijdragen.”

Crisis of niet, makelaars hebben het ontzettend druk

Banken en economen voorspellen een crisis, waardoor de huizenmarkt in zal storten, maar makelaars merken er tot nu toe weinig van. ,,Mijn agenda zit ramvol”, zegt de Apeldoorns makelaar Arjan Buurman.

Coronaharten nog even niet te zien in het centrum van Zutphen

Het leek een mooi plan. Met behulp van harten zou je in het centrum van Zutphen een coronavriendelijke looproute krijgen. Toch gaan de plannen nog even terug naar de tekentafel. Reden: de harten zijn slecht leesbaar omdat de straten 'te schoon’ zijn. Bestickering van de straten lijkt nu de beste optie.

Vordense in Nepal durft niet naar buiten door keiharde optreden politie

Ilse Sapkota-Bennink (38) komt uit Vorden, maar woont inmiddels dertien jaar in Nepal. Inmiddels durft ze in de Nepalese hoofdstad Kathmandu de straat niet meer op. Het land zit vanwege de coronacrisis al veertig dagen in een strenge lockdown waarbij de politie keihard optreedt. Toch zet ze zich als vrijwilliger in voor door de crisis getroffen gezinnen uit de onderklasse.

Apeldoorns bedrijf verkocht 1,5 miljoen onbetrouwbare coronatests

Het Apeldoornse biotechnologiebedrijf Inzek heeft sinds de coronauitbraak ruim anderhalf miljoen onbetrouwbare testen verkocht. Dat schrijft Dagblad Trouw. Het bedrijf dat ook handelt in medische producten ontkent de beschuldigingen.

Horeca-ondernemer moet plannen bijstellen voor opening van sportbar

Met alle grote sportevenementen voor de deur was het een uitstekend moment om een sportbar te openen. Dat was dan ook het plan van Mark Betting , ook de man van Sally O’Briens in Zwolle. Maar toen brak de coronacrisis uit. Betting moet nu zijn plannen bijstellen.

Bewoners Vijverhof worden verrast met alpacabezoek

Een bijzondere middag voor bewoners van de Vijverhof in Kampen. Zij kregen in quarantainetijd bezoek van twee alpaca's. ,,Een opkikkertje’’, vinden de bewoners.

Deventer speeltuinen twijfelen: wel of niet de hekken openen

Op de ene plek spelen kinderen naar hartenlust, bij andere speeltuinen zijn de deuren hermetisch afgesloten. In Deventer weten ze niet wat ze moeten doen in coronatijd. Is het verantwoord om de poorten te openen of juist niet.

Oproepje: hoe zit het met jouw coronakapsel?

