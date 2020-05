Corona-update | Binnen een uur weten of je corona hebt en vuilniszakkenfabriek produceert plastic schorten

VideoDe nieuwsberichten over de coronacrisis volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland. Met vandaag: Zorgpersoneel Flevoland en Gelderland minst beschermd, testprimeur in Lelystad en Harderwijk en een vuilniszakkenproducent in Hardenberg maakte al 325.000 plastic schorten.

De belangrijkste cijfers: • Het RIVM noteerde om 14.00 uur 98 nieuwe sterfgevallen. Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus staat hiermee op 4.893. • In een dag tijd werden 85 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er 10.854 opgenomen (geweest). • 475 mensen zijn in de afgelopen 24 uur positief getest op het virus. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland komt hiermee op 39.791. • Het aantal coronapatiënten op de intensive care staat nu op 735. Dat zijn er 48 minder dan gisteren.

Gelderland en Flevoland meest gebukt onder gebrek aan beschermingsmiddelen

Uit een peiling van beroepsvereniging V&VN onder 10.000 verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten blijkt dat het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen in Gelderse en Flevolandse verpleeg- en verzorgingshuizen groter is dan elders. Meer dan de helft van het zorgpersoneel stelt daar dat er te weinig beschermingsmiddelen zijn. Vooral aan mondneuskapjes en beschermende schorten is behoefte. In Flevoland stelt 3 op de 10 ondervraagden daardoor voor het dilemma te hebben gestaan om thuis te blijven.

Fabriek in Hardenberg gooit productie om: plastic schorten in plaats van vuilniszakken

Over het gebrek aan schorten gesproken: wellicht ligt in Hardenberg de oplossing. Vuilniszakkenfabrikant SPHERE Nederland heeft de aandacht verlegd naar de productie van plastic schorten. 325.000 daarvan zijn inmiddels geproduceerd voor Nederlandse ziekenhuizen en zorgcentra. Zorggroep Saxenburgh is als eerste - voor de komende twee weken - voorzien van de beschermende schorten.

Volledig scherm Directeur Adriaan Pierik van SPHERE Hardenberg schenkt de eerste 5.000 medische schorten aan Saxenburgh Groep. © Frank Uijlenbroek

Naar Duitsland met openbaar vervoer? Mondkapje mee!

We blijven nog even bij de beschermingsmiddelen, want de NS adviseert reizigers die naar Duitsland moeten een mondkapje mee te nemen. Het verplicht dragen daarvan in het openbaar vervoer werd vanaf vorige week regio na regio ingevoerd bij de oosterburen. ,,En die gaat direct bij de Duitse grens in", laat een woordvoerster van de NS weten. In Apeldoorn en Deventer kun je bijvoorbeeld zes keer per dag op de intercity met als eindbestemming Berlijn stappen.

IJsselheem hoopt na 500 besmettingen piek gepasseerd te zijn

Bijna 500 zorgmedewerkers zijn of waren besmet met corona bij zorgorganisatie IJsselheem. Echter: ,,Het lijkt erop dat we de piek van het coronavirus bij IJsselheem zijn gepasseerd”, zegt Karin Leferink, bestuurder van IJsselheem. Volgens IJsselheem zijn op dit moment nog ongeveer 80 cliënten en 110 medewerkers ziek, verdeeld over de veertien locaties in Zwolle, Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. Ruim 80 cliënten en 350 medewerkers zouden inmiddels hersteld zijn van het virus. Bij IJsselheem werken 2400 mensen.

Vaassense standbouwer krabbelt op door bedrijven en scholen coronaproof te maken

Honderden standbouwers die door de coronacrisis in één klap al hun opdrachten zagen verdampen, schakelen razendsnel om naar andere klussen, producten en verdienmodellen. Zo maken ze scholen en bedrijven coronaproof en bieden kant-en-klare thuiswerkplekken aan. ,,We werken vaker onder hoge druk”, zegt Lieke Klarens-Bos van de Vaassense standbouwer Kopexpo, waar de knop om moest en ook razendsnel om ging.

Volledig scherm Thuiswerkplek uit de 'voorbeeld-catalogus' van Kopexpo in Vaassen. © Kopexpo

Lochemse ForFarmers ziet verkoop veevoer dalen

Het Lochemse veevoederbedrijf ForFarmers maakte vandaag bekend in het eerste kwartaal een iets hogere brutowinst (+4,4%) te hebben geboekt, maar tegelijk wel een stuk minder veevoer te hebben verkocht, omdat de veestapel krimpt. Dat laatste is vooral in Nederland en Duitsland het geval. Waar hier veel boeren gebruik maken van de rijksuitkoopregeling, liggen in Duitsland strengere milieumaatregelen ten grondslag aan de achtergebleven verkoop.

‘Gedetineerden kunnen nu hun huisdier zien, of contact hebben met familie in buitenland’

In de rubriek Van Vitaal Belang portretteren we vandaag de 23-jarige Manoe, beveiligster bij de Penitentiaire Inrichting in Zutphen. Zij ziet voor gevangenen daar ook een positieve kant aan de uitbraak van het coronavirus. Skypen bijvoorbeeld. ,,Daar help ik bij. Ik moet zorgen dat de internetverbinding werkt. Sommige gedetineerden kunnen nu hun huisdier zien. Of hebben contact met familieleden in het buitenland. Eigenlijk gaat het super, de sfeer is gemoedelijk.”

Volledig scherm Manoe is bewaker bij de PI in Zutphen. © Alex Mulder

Primeur St Jansdal Harderwijk en Lelystad: binnen een uur weten of je corona hebt