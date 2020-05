Corona-update | Boeren lappen met trekkeractie regels aan de laars en oplossingen gezocht voor terrassen

videoDe nieuwsberichten over de coronacrisis volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland. Met vandaag:

De belangrijkste cijfers: • Het RIVM noteerde in de afgelopen 24 uur 86 nieuwe sterfgevallen. Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus staat hiermee op 5.168. • In een dag tijd werden 89 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er 11.126 mensen opgenomen (geweest). • 317 mensen zijn in de afgelopen 24 uur positief getest op het virus. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland komt hiermee op 41.087. • Het aantal coronapatiënten op de intensive care staat nu op 683. Dat zijn er vijf minder dan gisteren.

Grotere terrasen

Nu er voorzichtig weer wordt nagedacht over het openen van de terrassen wordt er ook gezocht naar oplossingen om de anderhalvemeterregel toe te passen. Zo vinden ze in Zwolle dat de auto's daarom niet meer in het centrum mogen rijden. En in Deventer wordt nagedacht over grotere terrassen.

Wapperen met die vlag

Het liep vorig jaar uit op een mislukking, maar dit jaar neemt Emmeloord revanche. De grootste vlag van Nederland wappert weer in de polder. Het doek met een oppervlakte van crica 940m² werd met een kraan in de lucht gehouden.

Geen muziek, geen mensenmassa en geen bierlucht in Park de Wezenlanden op 5 mei

Voor het eerst sinds jaren ligt Park de Wezenlanden op 5 mei niet bezaaid met lege bierglazen en etensresten. Ook klinkt er geen muziek en zie je vooral geen massa's mensen die genieten van het Bevrijdingsfestival. Mis je het heel erg? Geniet dan in deze video nog even na van de afgelopen jaren.

Apeldoorns accommodatiebedrijf Accres moet 'zuinig aandoen’

Het Apeldoornse accommodatiebedrijf Accres wordt op allerlei fronten geraakt door de coronacrisis. Zwembaden die niet open kunnen, wegvallende inkomsten doordat Apenheul nog steeds dicht is, amusementscentrum Zero55 dat niet open mag. Dat heeft grote financiële gevolgen. ,,We vallen nog niet om maar we moeten wel zuinig zijn", zegt interim-directeur Ron Mulders.

Familie biedt vakantiehuis aan voor zorgmedewerker die op adem moet komen

Een familie uit Kampen wilde wat doen voor de zorgmedewerkers die de afgelopen weken keihard werken. Daarom bieden ze hun vakantiehuisje in Zoutelande aan. ,,We willen graag iets doen voor de mensen die dag en nacht klaar staan.”

Boeren voeren trekkeractie, maar lappen coronaregels aan de laars

Zo'n 250 boeren hebben in Mariënvelde een statement gemaakt in het kader van 75 jaar vrijheid. Met hun trekkers vormden ze in het weiland de fakkel (het teken van de vrijeheid) en daarboven de tekst ‘75 jaar vrijheid'. De actie, die eerder in de gemeente Lochem verboden werd, is niet zonder gevolgen. De boeren kunnen een boete verwachten omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden.