Corona-update | Buurman vindt longpatiënt in ademnood, dierenlab mag testen en ontroerende video Isala

• In totaal zijn al 1173 mensen in Nederland overleden aan COVID-19.

• In het afgelopen etmaal stierven 134 mensen de gevolgen van corona.

• Op deze kaart houdt het RIVM het aantal ziekenhuisopnamen in Nederland bij.

Apeldoornse longpatiënt kruipt in ademnood naar buiten

Veel schrik in Apeldoorn woensdagmorgen. Een bewoner aan de Visserstraat stond op zijn balkon toen hij aan de overkant een buurman, snakkend naar adem, voor zijn deur in het appartementencomplex zag liggen. ,,Hij maakte handgebaren. Ik zag dat hij wat wilde zeggen, maar dat lukte niet", zei de overbuurman, die meteen 112 belde.

Het slachtoffer werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Heeft hij corona? Zijn dochter Sara betwist dat. Haar vader lijdt aan een ernstige longziekte. ,,Hij heeft het zwaar nu en er was in Apeldoorn vanwege corona geen plek op de ic meer voor hem.’’

Isala deelt ontroerende video van patiënt

In Zwolle was er een traan van geluk, toen Isala op facebook een video deelde van een oudere man die met zijn rollator door een erehaag van applaudisserende personeelsleden in het ziekenhuis schoof. Hij overleefde het gevecht met het virus, dat hem ook op de Intensive Care deed belanden.

Te zien is ook hoe - vermoedelijk - zijn vrouw hem in haar armen klemt. Woordvoerder Gerben Hart: ,,Wij willen hiermee aangeven dat naast alle narigheid, er ook veel geluksmomenten zijn. Veel mensen genezen. En het is mooi ook om te zien hoe goed dat de familie en ons personeel doet.”

Moedige moeder keert in coronahaard terug in de zorg

De dood waart rond in woonzorgcentrum Brinkhoven, waar al twaalf bewoners overleden aan het coronavirus. Toch kiest Renate Voorhorst (23) uit Wezep juist de coronahaard in Heerde om als herintreder in de zorg haar helpende hand weer uit te steken. ,,Toen ik zag dat bij Brinkhoven zelfs militairen kwamen helpen, voelde ik me verplicht ook wat te doen.”

Voorhorst werd vorig jaar moeder van een tweeling. ,,Na mijn bevalling heb ik besloten de eerste jaren thuis te blijven voor de kinderen. Zonder hen had ik de keuze al wel snel gemaakt. Ik zag wel eerder oproepen en dacht erover na. De militairen gaven de doorslag. Nu moest ik het gewoon doen. Als je ergens in de zorg werkt, ben je altijd collega van elkaar. En die collega’s wil ik helpen en de ouderen de zorg geven die ze verdienen.”

‘Niet te bevatten: Zomaar ineens moesten we twee kisten tegelijk in de aarde laten zakken’

Esmeralda en Ellis hebben door toedoen van corona geen ouders meer. In een week tijd zagen zij vader Jaap en moeder Jeanette (83) uit Harderwijk bezwijken aan de van de virusinfectie. Esmeralda van Soest doet, ook in naam van zus Ellis, haar hartverscheurende verhaal aan De Stentor, twee weken nadat ze de 85ste verjaardag van hun vader zouden vieren.

,,We zitten niet bij elkaar om taartjes uit te kiezen, we zijn de grafstenen aan het uitzoeken. Niet te bevatten: Zomaar ineens moesten we twee kisten tegelijk in de aarde laten zakken. En dat moesten we ook zélf doen. Want we konden geen zes dragers vinden die het aandurfden.”

Mega-operatie van start in dierenlab Deventer

In Deventer was er mooi coronanieuws. Dinsdag kreeg de Gezondheidsdienst voor Dieren (Royal GD) het bevrijdende telefoontje van het ministerie. Samen met een aantal andere laboratoria mag het bedrijf starten met het uitvoeren van duizenden coronatests om de ziekte COVID-19 vast te kunnen stellen bij patiënten en (wijk)verplegers.

Na wekenlang hard werken kan de mega-operatie dus beginnen in één van de grootste diergeneeskundige labs ter wereld. Met maximaal 2.000 testen per dag hoopt het lab ‘een bijdrage te kunnen leveren aan de bestrijding van deze coronapandemie’, klinkt het bij Royal GD. Dat is nodig ook. Op dit moment voeren laboratoria in totaal 4.000 testen per dag uit. Half april moeten dat er al 17.500 worden.

Hoesten in het gezicht van een agent? Maanden achter slot en grendel

Het lijkt haast een rage te worden: coronahoesten. Een 32-jarige man uit Biddinghuizen en een 46-jarige Zutphenaar moeten het bewust kuchen in het gezicht van een agent bekopen met een fikse celstraf. Seyfi W. vindt zich de komende acht weken terug achter slot en grendel, terwijl Wesley M. door de politierechter in Arnhem werd veroordeeld tot 12 weken cel.

