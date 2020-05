Corona-update | Deventer burgemeester tevreden en trots, roodgloeiende telefoons bij kappers

De nieuwsberichten over de coronacrisis volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland. Met vandaag: een tevreden een trotse burgemeester van Deventer, roodgloeiende telefoons bij kappers en boze campinghouders op de Veluwe.

De belangrijkste cijfers: • Het RIVM noteerde in de afgelopen 24 uur 84 nieuwe sterfgevallen. Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus staat hiermee op 5.288. • In een dag tijd werden 39 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er 11.192 mensen opgenomen (geweest). • 455 mensen zijn in de afgelopen 24 uur positief getest op het virus. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland komt hiermee op 41.774. • Het aantal coronapatiënten op de intensive care staat nu op 584. Dat zijn er 42 minder dan gisteren.

Horeca-ondernemers bereiden zich voor op 1 juni

Nu de terrassen weer open mogen, moeten horeca-ondernemers snel plannen maken om aan de maatregelen te voldoen. Hoewel het anderhalvemeterterras perspectief geeft, maar zaligmakend vinden ze het niet in Zwolle. In Deventer zijn ze ruilverkaveling begonnen om de ruimte eerlijk te verdelen en in Raalte houden ze nog even een slag om de arm.

Volle agenda's voor de kappers, iedereen wil van z'n coronacoupe af

Ook de kappers kregen goed nieuws. Zij mogen volgende week weer open en verwachten drukke tijden. ‘Het worden ploegendiensten van negen tot negen’ En niet alleen de kappers zijn blij met dit nieuws. Na weken wachten zijn de meeste mensen hun coronakapsel wel zat. Dit zijn de ergste kapsels van onze lezers.

Campinghouders op Veluwe zijn woedend om Ruttes 'spoorboekje’

Ze zijn woedend: campinghouders op de Veluwe. Dat de campings en vakantieparken pas op 1 juli open mogen, is in het verkeerde keelschat geschoten. ,,Hier leggen wij ons niet bij neer’’, zegt regiomanager Ivo Gelsing van branchevereniging Hiswa-Recron. ,,We zijn op oorlogspad en stappen zo nodig naar de rechter.’’

Streep door Full Colorfestival, jubileumeditie een jaar later

Het plas was om het festival te verplaatsen naar juni of augustus, maar de organisatie van het Full Corlorfestival heeft alsnog besloten om er een streep door te zetten. De jubileumeditie wordt nu een jaar later gevierd. Hoe het met de andere evenementen in Kampen gaat is nog maar de vraag.

IJsselmuidense laat zich niet uit het veld slaan en blijft doorgaan voor Burkina

Midden in de corona-uitbraak startte Alice de Ruiter haar stichting Hart voor Burkina. Ondanks dat het wat lastiger gaat, laat de IJsselmuidense zich niet uit het veld slaan. ,,Het komt goed, daar ben ik van overtuigd.”

Volledig scherm © Freddy Schinkel

Burgemeester tevreden over gedrag Deventenaren

Sinds het begin van de crisis zijn in Deventer 167 boetes uitgedeeld voor het negeren van de coronaregels. Burgemeester Ron König is ‘buitengewoon tevreden en trots’ Bijkomend voordeel: het aantal woninginbraken, maar ook opvallend huiselijk geweld, is (stevig) afgenomen in Deventer.

Pretparken maken zich op voor heropening

Nu steeds meer zaken opengaan, maken ook pretparken zich op om de poorten weer te openen. De pretparken zijn in gesprek met de gemeente en hebben waar nodig al enige maatregelen kunnen treffen, zo blijkt uit een rondgang.

Hereniging van hartsvriendinnen