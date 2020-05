Corona-update | Druk op straat in Oost-Nederland ondanks virus en overlevers vertellen emotioneel hun verhaal

De nieuwsberichten over de coronacrisis volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland. Met vandaag: drukte op straat, haast bij zwembaden en emotionele verhalen over de strijd tegen het coronavirus

De belangrijkste cijfers: • Het RIVM noteerde in de afgelopen 24 uur 63 nieuwe sterfgevallen. Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus staat hiermee op 5.422. • In een dag tijd werden 58 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er 11.285 mensen opgenomen (geweest). • 289 mensen zijn in de afgelopen 24 uur positief getest op het virus. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland komt hiermee op 42.382 • Het aantal coronapatiënten op de intensive care staat nu op 541. Dat zijn er 23 minder dan gisteren.

Corona of niet: buiten is het druk

De temperaturen schieten deze zaterdag door het dak en dus zoeken mensen de warme buitenlucht op. In Zwolle was dat te merken. De binnenstad stroomde vol met mensen, ondanks dat door de coronacrisis nog wel altijd wordt aangeraden zoveel mogelijk thuis te blijven. In Zwolle zijn daarom maatregelen getroffen en “dat gaat helemaal goed.” Ook op andere plekken in het land zorgt het fraaie weer voor drukte. Zo ook in Harderwijk.

Onbegrip over gesloten sportscholen

De voorbereidingen waren al getroffen en des te harder was daarom de klap voor Ibrahim Hadla dat zijn sportschool in Hasselt voorlopig nog niet open mag. Hij merkt het ook meteen financieel, omdat leden hun lidmaatschap opzeggen. Hadla begrijpt niets van de gedachte van het kabinet. ,,Bijna alles mag binnenkort open, maar iets wat goed is voor de gezondheid niet.”

Volledig scherm De sportschool van Ibrahim Hadla in Hasselt mag vanwege de coronacrisis voorlopig niet open. © Frans Paalman

De emotionele strijd tegen het virus

Het coronavirus maakt helaas nog elke dag dodelijke slachtoffers, maar er zijn ook patiënten die het virus overleven. Dit overkwam ook Marije uit Dronten, Peter uit Deventer en Ben uit Wapenveld. Zij werden flink getroffen door het virus, maar het kreeg hen niet kapot. Nu vertellen zij emotioneel hun verhaal. ,,Ik moest afscheid nemen van mijn vrouw. Zien we elkaar nog terug?”

Zwembaden blijven bewust nog dicht

De door het kabinet aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen zorgde niet overal meteen voor een feeststemming. Bij de zwembaden bijvoorbeeld. Dat klinkt gek, want ze mogen juist weer open. Alleen hadden ze dat niet verwacht. Het is nu alle hens aan dek voor zwembaden in Oost-Nederland om op tijd klaar te zijn. Veel van hen kiezen er dan ook voor om uit eigen beweging iets langer dicht te blijven.

Hoe corona Heerde genadeloos trof

Een van de plekken in Nederland die zwaar door het coronavirus werd getroffen is Heerde. Verslaggevers Maaike de Glee en Alice van Eijk wonen er allebei en zagen hoe het dorp hard werd geraakt en veel inwoners verloor. Ze maakten er de documentaire ‘Het verdriet van Heerde, hoe corona het leven in een dorp beheerst’ over. ,,Er is zoveel verdriet dat niet verwerkt kan worden.”

Als gezin samen een drankje doen?

Als alles goed gaat, mogen de terrassen in Nederland vanaf 1 juni weer open. Er mag alleen wel maar een maximaal aantal bezoekers komen en zij moeten de inmiddels bekende anderhalve meter afstand van elkaar houden. Al is nog niet helemaal duidelijk of die regel voor iedereen gaat gelden. Hoe zit dat namelijk bij gezinnen? Zij hoeven thuis geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden, maar als zij samen op het terras zitten misschien wel. In politiek Den Haag praten ze er nog over.

De nieuwste (verplichte) rage: mondkapjes