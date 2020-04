Corona-update | Drukte bij molenaars door bakwoede en Ikea weer open, maar geen wachtende mensen in Zwolle

De nieuwsberichten over de coronacrisis volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland. Met vandaag: drukte bij molenaars door tekort aan meel, drukte bij Zwolse Ikea blijft uit en hoogleraar haalt noodmaatregelen onderuit.

De belangrijkste cijfers: • Het RIVM noteerde om 14.00 uur 48 nieuwe sterfgevallen. Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus staat hiermee op 4.566. • In een dag tijd werden 88 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er 10.609 opgenomen (geweest). • 171 mensen zijn in de afgelopen 24 uur positief getest op het virus. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland komt hiermee op 38.416.

Zes boetes voor feestende groep op Urk

De politie heeft op Urk zes mensen op de bon geslingerd die een feestje hielden. Het feestje werd gehouden in een bedrijfspand. ‘Volgens mij moet het inmiddels toch wel duidelijk zijn hoe het werkt?’schrijft wijkagent Marcel gefrustreerd op Twitter.

Ikea weer open maar in Zwolle bleef de drukte uit

Ikea opende vandaag weer de deuren, nadat het bedrijf zelf besloot om de deuren te sluiten om de medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De opening zorgde ervoor dat op veel plekken in het land rijen voor het woonwarenhuis stonden, maar in Zwolle viel het mee. ,,Normaal zeggen we dat dit een dagje uit is voor het hele gezin. Nu even niet, we vragen iedereen het bezoek zo kort mogelijk te houden”, zegt vestigingsmanager Evelyn Cairo-Goris.

Hoogleraar: coronamaatregelen gaan tegen de grondwet in

Leuk en aardig die coronamaatregelen, maar ze gaan wel tegen onze grondwet in. Dat stelt hoogleraar recht & samenleving Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij had afgelopen weekend vijf mensen op bezoek. Zijn oudste zoon met diens vrouw en baby, plus zijn twee andere zonen. ,,Wie zegt dat je hooguit drie mensen op bezoek mag hebben?’’, vraagt Jan Brouwer (68) zich af.

Schutterijen moeten inwoners in nood helpen

Nu veel schuttersfeesten niet doorgaan moeten schutterijen en gilden in Gelderland niet stil zitten. Ze moeten in actie komen voor de inwoners vindt voorzitter Wim Sanders van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus. ,,Hiervoor zijn we de afgelopen eeuwen opgericht: om hulp te bieden aan inwoners in nood.”

Linda en Bianca verwennen kwetsbare ouderen met Stay Home Tas

Ze zagen in hun werk dat veel ouderen het moeilijk hadden met de coronamaatregelen, dus wilden ze wat doen. Bianca Oechies en Linda Willems bedachten daarom de Stay Home Tas Zwolle: een tas met tien cadeautjes waarvan je er elke dag een mag uitpakken. Inmiddels zijn er al honderden tassen uitgedeeld aan met name kwetsbare ouderen in Zwolle.

Bedrijven maken zich op voor de anderhalvemetersamenleving

Verschillende bedrijven in de regio maken zich op voor de anderhalvemetersamenleving. Zo willen horeca-ondernemers in Deventer tijdelijk grotere terrassen, schrijven ze in een brandbrief aan de gemeente. Bij de Stadskazerne in Kampen denken ze er vooral nog over na, maar wachten ze de besluiten van de overheid af en in Zutphen wordt nagedacht over slimme looproutes.

Specialisten ouderen geneeskunde bezorgd over plan Hugo de Jonge

Specialisten ouderengeneeskunde vinden het nog te vroeg om weer bezoek aan verpleeghuizen toe te staan. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei maandag in een interview dat hij vanaf 11 mei mondjesmaat weer bezoek wil toelaten. Zijn plan om mondjesmaat bij een paar verpleeghuizen onder strenge regels bezoek toe te staan, valt voor de verenging ouderengeneeskunde uit de lucht. Zij zien het aantal sterfgevallen voor corona nog dagelijks toenemen.

Schoonheidsspecialist Loes legt 400 zorgmedewerkers in de watten

Loes Rothengatter van Schoonheid Instituut Loëlle wilde graag wat doen voor de hardwerkende zorgmedewerkers. Daarom legt ze 400 medewerkers van het Deventer Ziekenhuis in de watten. ,,Om een lang verhaal kort te houden. Het is vreselijk wat er gebeurt en ons misschien nog te wachten staat’’, vertelt ze. ,,Ik ben als ondernemer zelf door de overheid goed geholpen met de vierduizend euro compensatie en wil nu heel graag wat terugdoen voor de maatschappij.’’

Lege schappen meel in de supermarkten, drukte bij molenaars