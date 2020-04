Corona-update | Gemeente verbiedt boerenactie en politie grijpt in bij drie woonwagenkampen

De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland. Met vandaag: Zwolse revalidatie-arts geeft kijkje in zijn werk, boerenactie verboden en apeldoorner opgepakt voor oplichting met mondkapjes.

De belangrijkste cijfers: • Het RIVM noteerde om 14.00 uur 120 nieuwe sterfgevallen. Het totale aantal overleden mensen aan het virus staat nu op 4.409. • In een dag tijd werden 100 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er 10.381 opgenomen (geweest). • In totaal zijn 37.190 mensen positief getest op het coronavirus. Vandaag kwamen er daar 655 bij.

Erehaag voor club-icoon in Epe

Met fakkels en respect heeft voetbalvereniging EZC ‘84 in Epe afscheid genomen van club-icoon en erelid Arie de Gooijer. De Gooijer overleed op 92-jarige leeftijd, maar door de coronamaatregelen moest zijn uitvaart in kleine kring worden gehouden. Bij het sportpark aan de Kweekweg stonden tientallen mensen in een erehaag langs de weg voor een laatste groet.

Jeroen Krabbe zit in Lockdown in Dalfsen

Jeroen Krabbé heeft samen met zijn vrouw Amsterdam ingeruild voor Dalfsen. Sinds de intelligente lockdown is afgekondigd, zit hij in zijn Overijsselse vakantiewoning.

,,Omdat mijn vrouw en ik tot de risicogroep behoren zijn wij vanuit Amsterdam naar ons huisje in Dalfsen gegaan. Amsterdam is nu een stille stad, dat is heel mooi, maar er hangt toch een soort doem over. Laatst was ik even weer in mijn atelier. Het leek er anders uit te zien, maar de waarheid is dat ík ben veranderd door wat er nu gaande is.”

Politie grijpt in in drie woonwagenkampen

De politie heeft op drie woonwagenkampen in Apeldoorn moeten ingrijpen, omdat de bewoners zich niet aan de coronaregels hielden. Op het woonwagenkamp aan de Hogeweg zijn acht mensen bekeurd. Op het kamp aan de Zodiacweg worden later boetes uitgedeeld. Daarvoor wil de politie nog eerst de bodycambeelden bekijken. Ook over het kamp aan De Haere was melding gekomen dat er een groep mensen bij elkaar stond en zat, maar toen de politie aankwam waren zij al gevlogen.

Blijdschap bij jonge sporters, clubs breken het hoofd over maatregelen

Veel kinderen zijn blij dat ze eindelijk weer mogen sporten. Ze missen hun vriendjes en het bewegen. Maar bij sportclubs wordt ondertussen het hoofd gebroken over hoe ze de anderhalvemetermaatregel willen toepassen. Dat is een behoorlijke puzzel bij veel sporten, zoals hockey, korfbal of voetbal.

Volledig scherm © FOTO HISSINK

Amerikaanse universiteit: eind juni sterft voorlopig de laatste coronadode in Nederland

Volgens de berekeningen van een Amerikaanse Universiteit zal het aantal coronadoden in Nederland eind juni dalen tot nul. Het model waarvan sprake is, is afkomstig van het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) van de Amerikaanse Washington University in Seattle. ,,Wij doen voorspellingen op basis van verschillende statistische modellen”, meldt de universiteit. Een realistisch scenario? ,,Ik hoop natuurlijk van wel”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Apeldoorner opgepakt voor verkopen gevaarlijke mondkapjes

De FIOD heeft een 57-jarige man uit Apeldoorn opgepakt, omdat hij 15.000 mondkapjes aan gezondheidsinstellingen heeft verkocht die niet veilig waren. De man had ze in China besteld en de certificaten vervalst. ,,Helaas zien sommigen tijdens deze coronacrisis kansen voor fraude’’, zegt woordvoerster Wietske Visser. ,,We hebben eerder al mensen aangehouden voor het verkopen van ondeugdelijk materiaal. Misbruik maken van de coronacrisis is maatschappelijk onacceptabel.’’

Zwolse revalidatie-arts: ‘Fysieke, maar ook mentale klap voor coronapatiënten is groot’

De Zwolse revalidatie-arts Maurits Hoonhorst behandelt mensen die moeten herstellen van corona. Voor revaliderende Covid-19-patiënten is het simpel vastpakken van een mobiele telefoon of vijf meter naar het toilet lopen al een hele opgave. Het virus heeft hen verzwakt, fysiek én mentaal. Maar mensen hebben ook traumatische klachten opgelopen. ,,Als je mensen om je heen ziet overlijden, dan is dat echt heel heftig.’’

Gemeente verbied boerenactie in Lochem