Corona-update | In de rij voor een oranje tompouce en IC-medewerkers Isala Zwolle zingen Wilhelmus

VideoDe nieuwsberichten over de coronacrisis volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij, vandaag met een oranje tintje. Zo ben je snel op de hoogte van het laatste coronanieuws uit Oost-Nederland, met vandaag: Nederland viert Koningsdag thuis met een oranje tompouce, minister wil beperkt bezoek aan verpleeghuizen toestaan en op veel plekken wordt het Wilhelmus gezongen.

De belangrijkste cijfers: • Het RIVM noteerde om 14.00 uur 43 nieuwe sterfgevallen. Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus staat hiermee op 4.518. • In een dag tijd werden 65 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er 10.521 opgenomen (geweest). • 400 mensen zijn in de afgelopen 24 uur positief getest op het virus. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland komt hiermee op 38.245.

‘Koninklijk bezoek’ voor bewoners IJsselbolder in Zwolle

De bewoners van de IJsselbolder in Zwolle-Zuid werden vanochtend verrast toen Willem Alexander en Maxima voorbij kwamen rijden. De 'stand-inns’ van het koninklijk paar wilden de verstandelijk beperkte bewoners een hard onder de riem steken. De coronacrisis treft de verstandelijk gehandicapte bewoners zwaar, zegt vrijwilliger Annet van Hoof. „Het is voor hen best lastig. Sommige gingen naar de dagbesteding of konden werken maar dat mag nu allemaal niet. Ze moeten in hun eigen huis blijven en mogen ook geen bezoek ontvangen. Dat is best moeilijk.”

Volledig scherm © Frans Paalman

Eerste coronapatiënten in zorghotel in Apeldoorn

Het zorghotel op de Juliana-locatie in Apeldoorn heeft de eerste coronapatiënten. Het zorghotel is bedoeld voor patiënten die besmet zijn met het Covid 19-virus en niet (meer) in een ziekenhuis hoeven te blijven maar ook niet zelfstandig kunnen wonen.

IC-medewerkers Isala Zwolle zingen het Wilhelmus, is rood-wit-blauw!

De verpleegkundigen en artsen van de intensive care van Isala ziekenhuizen in Zwolle hebben zware weken beleefd tijdens de coronacrisis. Maar naast alle heftige dagen, zorgen en verdriet waar ze mee te maken kregen is er af en toe ook ruimte voor vreugde op zijn tijd, en zelfs wat humor. Daarom stonden ic-medewerkers vanmorgen om tien uur ook in de houding in hun rode, witte en blauwe schorten tijdens het in heel Nederland gezongen Wilhelmus.

Koning hoopt op laatste Koningsdag thuis

Koning Willem-Alexander hoopt dat dit de laatste Koningsdag thuis in de geschiedenis zal zijn. Dat zei hij tijdens zijn Koningsdag-toespraak vanuit Paleis Huis ten Bosch. ,,We zouden veel liever in Maastricht zijn geweest met de familie.” Ondanks dat de feestelijkheden niet doorgaan, sprak Willem-Alexander zijn bewondering uit voor de manier waarop Nederlanders omgaan met de crisis. ,,Hoe bijzonder is het om op afstand van elkaar toch een eenheid te vormen.”

Bekende stemmen uit de regio zingen het Wilhelmus

Ook in onze regio werd vanochtend het Wilhelmus gezongen. Onder andere zanger Hendrik Jan Bökkers, Erwin Nyhoff en Frank van Etten zongen een deel van het volkslied, vanuit hun eigen huis natuurlijk. Maar dat was niet de enige plek waar het Wilhelmus klonk. Ook op verschillende plekken in onze regio werd het gespeeld. Zoals vanaf de Walburgiskerk in Zutphen en vanaf de straten in Oldebroek.

Na brand coronacrisis nieuwe klap voor eigenaren vakantiepark Eigen Wijze

Vorig jaar werd een groepsaccomodatie door een brand verwoest, nu zijn ze zwaar getroffen door de coronacrisis. De broers Wietze en Han van Wegen, eigenaren van vakantiepark Eigen Wijze in Bant, hebben dit jaar een jubileumjaar, maar er valt weinig te vieren. Toch blijven de broers positief. ,,We kijken altijd snel vooruit”, zegt Wietze van Wegen.

Drukte in de natuur, maar mensen gedragen zich 'voorbeeldig’

Het is vandaag in een aantal bos- en natuurgebieden in het land druk, maar de recreanten houden zich goed aan de regels. Vooral de Veluwe en Flevoland zijn in trek, maar volgens Natuurmonumenten gedragen de mensen zich op de Veluwe ‘voorbeeldig’. Het valt op dat wandelaars echt voor een ommetje komen en niet urenlang blijven hangen”, zegt de woordvoerder. Staatsbosbeheer ziet in Flevoland veel vissers. De natuurbeheerders hebben nog nergens extra maatregelen tegen de drukte hoeven te nemen.

Rustige koningsnacht en -dag, maar wel in de rij voor een oranje tompouce

Koningsnacht en -dag zijn rustig verlopen. Zo bleven de mensen in Apeldoorn en Zwartewaterland thuis. Wel zijn mensen er maandagmorgen massaal op uitgetrokken om een oranje tompouce te scoren. Op veel plekken staan lange rijen, maar wel met anderhalve meter afstand. Op sommige plekken werd er zelfs een speciale drive through gemaakt, zoals in Zupthen en in Ommen.

Minister wil beperkt bezoek in verpleeghuizen toestaan