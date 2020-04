Corona-update | Inbrekers blijven ook thuis, streep door Zwolle Pride

VIDEODe nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag onder meer: handen wassen in de wasstraat in Deventer, flink veel echtscheidingen verwacht en inbrekers blijven ook thuis.

De belangrijkste feiten • In totaal zijn 3.134 mensen in Nederland overleden aan COVID-19. • Bij het RIVM zijn het afgelopen etmaal 189 overledenen aangemeld. • Het aantal ziekenhuisopnames is de afgelopen dag met 188 toegenomen. • 28.153 mensen zijn in totaal positief getest. In de afgelopen 24 uur waren dat er 734. • Bekijk op deze kaart hoe hard jouw gemeente getroffen is door het virus.

Zwolle Pride gaat niet door

De organisatie van de Zwolle Pride heeft ook een streep door het festival gezet. Het festijn stond voor eind augustus op de kalender. ,,Met pijn in het hart, maar met volle overtuiging is dit voor nu de enige juiste keuze", laat initiatiefnemer Niek lá Mon-Kools weten.

Volledig scherm Zwolle Pride trok vorig jaar duizenden bezoekers. © De Stentor

Het gratis culturele festival LelySTART vindt dit jaar eveneens niet plaats. ,,De onzekere toekomst heeft effect op programmering, de organisatie en de vereniging die jaarlijks een bijdrage leveren. Met anderhalve afstand kan ook geen bruisend festival worden neergezet,’’ aldus de organisatie.

Het uitzendbureau voor evenementen Eventure heeft faillissement aangevraagd. Het bedrijf leverde onder meer barpersoneel, ticketscanners en muntenverkopers aan grote festivals als Drakenbootfestival, Lowlands, Zwarte Cross en de Vierdaagsefeesten.

Coronakwijler

Een 32-jarige man uit Drenthe kreeg een celstraf en werkstraf na een inbraak bij een prostituee vlakbij Oldebroek. De man was na zijn bezoekje het een en ander verloren en gooide een ruit in. Bij zijn arrestatie flipte de Drenth en dreigde hij met corona. Een agent die bij de arrestatie betrokken was zit sindsdien met coronasymptomen thuis.

Spuugmasker

Een jongen werd in Zutphen met een speciaal masker afgevoerd naar een politiecel. De man bespuugde agenten nadat hij eerste de openbare orde verstoorde. Voor de verdachte bleek zo’n stuk stof over z’n hoofd nog even wennen, want hij bleef zelfs spugen met het masker op.

Volledig scherm De jongeman werd afgevoerd met een spuugmasker op. © Politie Waterkwartier Zutphen

Een cliënt van zorginstelling Zozijn is overleden aan het virus. Bij de zorginstelling zijn vijf medewerkers positief getest op corona. Zozijn begeleidt mensen met een verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel. De zorginstelling heeft grote zorglocaties in Wilp, Zutphen, Raalte en Doetinchem en ruim tweehonderd kleinere locaties door Gelderland en Overijssel.

Na het boodschappen doen door de coronahandenwasstraat

Handen wassen, handen wassen en nog eens handen wassen. Iedereen doet het inmiddels, maar na het vastpakken van boodsdchappenmandjes of winkelkarretjes is dat nog wel eens is lastig. Bij de Jumbo in Deventer is daar inmiddels een oplossing voor gevonden: een handenwasstraat. En die is zo populair dat ook het publiek van andere winkels in Colmschate er gebruik van maakt.

Zwolse daklozen naar Hardenberg

Thuisblijven is lastig, maar voor een dak- of thuisloze is het praktisch onmogelijk. Een oplossing is nog de daklozenopvang, maar door de anderhalvemeterregel zijn daar veel minder plekken. In Hardenberg besloten ze daarom de Herberg in Zwolle de helpende hand toe te reiken en vijf plaatsen aan te bieden bij Limor Hardenberg.

Ook inbrekers houden zich aan de regels en blijven meer thuis

Het aantal inbraken is sinds de uitbraak van de coronacrisis flink gekelderd. De politie noteerde in heel Nederland over de maand maart namelijk 2.200 woninginbraken, waar dat er vorig jaar maart nog ruim drieduizend waren. Toch zijn er twee provincies waar het anders gaat: in Overijssel en Flevoland nam het aantal inbrekers juist toe.

Tienduizend meer echtscheidingen verwacht

Door de coronacrisis zal het aantal echtscheidingen flink toenemen. Dat verwacht de de vereniging van familierechtadvocaten. Oorzaken zijn het thuiswerken, weinig hebben van sociale contacten en veel op elkaars lip zitten.

De echte piek zal komen als de maatregelen weer worden losgelaten. ,,Je kunt nu wel tegen je partner zeggen dat je niet meer verder wil, maar waar moet je onder deze omstandigheden naartoe? Het is lastig om nu woonruimte te vinden. Als straks de maatregelen worden verzacht, gaan mensen proberen het leven weer op te pakken en hakken ze de knoop wel door", zegt voorzitter Alexander Leuftink.